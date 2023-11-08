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近四成美國人 認同人類從上帝創造

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
支持演化或創造論在美國仍是分歧的問題。(Photo by stoptomove on Flickr used under Creative Commons license)
支持演化或創造論在美國仍是分歧的問題。(Photo by stoptomove on Flickr used under Creative Commons license)

聖經上說，上帝用祂的形象造人。最新調查結果顯示，近四成美國民眾認為現今人類是由上帝所創造，並非是演化而來。不過，在美國，支持演化論或創造論的比率，一直有起有落。

四成認為人類由上帝創造

據《基督教郵報》報導，薩福克大學與今日美國報在今年10月訪問1,000名美國合格選民，發現有24.3%的受訪者認為，人類是透過演化成為目前的模樣，但該過程有上帝的引導與介入，只有28.6%的人認為，人類是完全經由演化而來，但36.9%的人認為是上帝創造了現今的人類。

雖然超過一半的美國人部分接受演化論，但是61.2%的人認為，上帝某部分或完全介入目前的人類模樣， 52.9%的人認為是由演化而來。另外，34%的共和黨員接受演化論，民主黨則佔83%。

2020年密西根大學研究人員米勒(Jon D. Miller)研究指出，隨著民眾接受高等教育比率增加加上宗教信仰下降，多數美國人已開始相信進化論。米勒說，「這些信念不僅固執，而且越來越具有政治性。」

部分仍支持創造論

據《國家科學教育中心》報導，「美國生活調查中心」今年5月中旬調查5,055位美國民眾後發現，有29%的受訪者完全同意「進化是人類生命起源的最佳解釋」，32%的人部分同意，15%的人部分不同意，22%的人完全不同意，2%的人拒絕回答。

報告也指出，過去15年來，支持演化論的觀點出現顯著變化，2008年，詢問美國人認同進化論是否最能解釋生命起源，結果贊成與反對的人數相等，46%與48%。

至於表示自己不屬於任何宗教信仰的受訪者(67%)，以及取得研究所以上學歷的人(48%)較傾向支持「上帝或任何高等力量未參與此過程」的論點。

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