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學生不斷減少！人文科系衰退中 美國各州大減預算

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國密西西比州審計部門近期發佈報告建議，挹注更多款項於工程與財經學科，而非人類學、性別研究或文學等人文專業。（網路截圖）
美國密西西比州審計部門近期發佈報告建議，挹注更多款項於工程與財經學科，而非人類學、性別研究或文學等人文專業。（網路截圖）

文史哲學科恐將在大學中消失！根據美國數據指出，商科已成為學生最愛的專業學科，而人文科系學生則不斷減少，美國許多州立大學也開始刪減人文科系的預算。專家指出，這已成為文史哲學科的生存危機，希望能透過跨學科的方式，挽救頹勢。

人文科系預算遭刪

紐約時報》報導，美國密西西比州審計部門發佈報告，建議該州應該對「能夠提供納稅人與畢業生更多的價值」的學科進行更多投資，意味著挹注更多款項於工程與財經學科，而非人類學、性別研究或文學等人文專業。

此狀況不僅限於密西西比，西維吉尼亞大學大學最近也裁員32名教授，其中大多涉及語言、藝術與建築等科系，其他如阿拉斯加大學、愛荷華州立大學或北達科他州立大學也都削減了相關學科的預算。

根據美國聯邦數據統計，1970年代最受歡迎的學科為教育、社會科學與歷史，但到了現在最受學生青睞的專業科目則為商科，約19%的大學生都選擇商學院。所以就有共和黨州的審計部門提出質疑，「我們究竟是要花納稅人的錢來資助學者的意識形態，還是要教導學生能解決世界問題的技巧？」

跨學科成出路

邁阿密大學教務長馬勒尼克斯表示，人文學科不得不面對投資報酬率的問題。她希望，能透過跨學科計畫，結合文史哲科系與網路安全、大數據等技術，以挽救人文學科的黃昏。

如《史丹佛大學》就推出「醫學人文輔修課程」，將醫學領域與文學、電影與歷史結合，盼學生除了能從硬梆梆的數據理解流行病之外，還能從文學、繪畫或文化演進等領域來觀察公共衛生與健康議題。

史丹佛大學人類學教授魯爾曼說，隨著醫學變得愈來愈複雜，民眾的壽命也越來越長，去理解健康或生病對民眾的意義，與人類如何看待健康變得更加重要。

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