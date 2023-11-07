搖擺州變心 拜登民調6州輸5州

紐約時報五日公布最新民調指出，在二○二四年大選最具關鍵影響的六個搖擺州裡，拜登總統在其中五州的民調都落後前總統川普。紐時說，拜登年事已高讓選民感到不放心，大多數選民也不滿意拜登處理經濟、外交政策及移民等議題的表現。

民調顯示，拜登在亞利桑納、喬治亞、密西根、內華達和賓州的登記選民之間，支持度都落後川普，落後幅度在四到十個百分點之間。拜登只在威斯康辛州民調贏過川普二個百分點，幅度在誤差範圍內。

二○二○年這六個關鍵州都由拜登拿下，但目前情勢對拜登不妙。如果明年投票結果和這項民調一致，川普料將拿下超過三百張選舉人票，遠超過當選門檻兩百七十張。

美國前總統川普民調急起直追，連非裔選民支持度也創新高。圖為川普四日在佛州共和黨的「自由峰會」演說後，向與會者致意。（美聯社）

選民對拜登施政不滿，是六個搖擺州民調的普遍結果，絕大數受訪民眾說，拜登的政策讓他們個人利益受損。統計結果顯示，二○二○年力挺拜登的多族裔背景、多代同堂家庭，如今支持度下降；二○二○年拜登大勝的人口族群裡，如今高達三分之二表示，美國發展方向是錯誤的。

拜登在卅歲以下的年輕選民族群，支持度只贏川普一個百分點，拜登在拉美裔選民的領先幅度也下降到個位數；拜登在都市地區的優勢，只有川普在鄉村地區領先幅度的一半。白人女性雖仍支持拜登，但白人男性以二比一的幅度偏好川普。

非裔選民向來是民主黨鐵票，但民調顯示，六個搖擺州的非裔登記選民中，百分之廿二支持川普，在現代總統選舉中，非裔這麼高比率支持共和黨候選人，前所未見。

總計起來，川普在內華達州領先十個百分點、喬治亞六個、亞利桑納五個、密西根五個、賓州五個；拜登只在威斯康辛領先兩個百分點。

年紀是拜登最大致命傷。根據紐時民調，超過七成受訪者認為八十歲的拜登當總統年紀實在太大；但七十七歲的川普當總統，僅百分之十九認為他過於年邁。

這項民調在十月底、十一月初進行，這段期間以色列和哈瑪斯爆發戰爭，美國的因應作為讓拜登面臨嚴峻批評。

華府五日有數萬民眾走上街頭表示支持巴勒斯坦，呼籲以色列停火。根據紐時民調，在以哈戰爭問題上，川普支持度比拜登高十一個百分點。