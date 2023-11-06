美大選民調川普領先 拜登在六搖擺州有五個落後

周日公布的兩份美國總統大選民調都顯示拜登落後川普，選民對經濟的擔憂以及民主黨內部因以哈戰爭產生分裂，拖累了現任美國總統爭取2024年連任的前景。華爾街日報社論指出，有令人信服的理由表明，拜登宣布不再參選最有助於他的政黨和國家。

紐約時報與錫耶納學院最新民意調查（New York Times/Siena College poll）發現，美國最重要的六個搖擺州，拜登在五個州落後，主要是懷疑他拚經濟的能力、質疑他的年齡，以及對諸如以哈戰爭等其他議題的不滿。

哥倫比亞廣播公司（CBS）民意調查也發現川普領先拜登。較多選民認為，如果川普贏得一年後的大選，他們的財務狀況會更好，而且拜登不像川普贏得共和黨人那樣擁有民主黨的支持。

如果現在就投票，拜登在亞利桑那、喬治亞、密西根，內華達和賓州都會輸給川普，差距是3到10個百分點，只在威斯康辛州領先兩個百分點。2020年時，拜登在這些州全面領先。

以哈戰爭尤其讓民主黨陷入分裂，年輕與有色選民捨棄拜登，有可能影響他勝選的機會。紐時調查發現，30歲以下選民偏好拜登的只多出一個百分點，而他在西裔選民的領先優勢顯著下降，在城市地區的領先差距也不如川普在鄉村地區的領先差距。

雖說一年後才投票，川普選情因此時相對缺乏曝光而受惠，但是一份又一份的民調均顯示拜登選情岌岌可危。根據華爾街日報社論，拜登宣布不再爭取連任，專注於協助烏克蘭和以色列捍衛自己免於俄羅斯和恐怖份子攻擊，也許最能幫助民主黨和美國。