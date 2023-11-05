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與北京較勁 拜登：美洲不必選擇債務外交
美國總統拜登三日在白宮召開首場美洲經濟繁榮夥伴關係（ＡＰＥＰ）高峰會，與會領袖同意強化西半球綠能、醫用品和半導體等領域供應鏈，並拓展區域貿易連結。拜登則承諾增加美國在區域內的投資，強調美洲各國可以做出真正的選擇，不必落入債務陷阱。這番話被視為旨在抗衡北京在美洲的影響力。
綜合美聯社等外媒報導，拜登在開場致詞時雖未點名中國大陸，但意有所指地暗示在提供西半球國家開發融資上，中國是美國地緣政治對手。拜登說，希望美洲各國了解他們可以在債務陷阱外交，以及高品質又透明的基礎設施和共同開發途徑間做選擇。
美國財長葉倫三日主持領袖早餐會時提到，華府將和美洲開發銀行（ＩＤＢ）其他股東合作，力促ＩＤＢ的私部門分支美洲投資公司增資。拜登政府的目標是和美方信賴的夥伴及盟友合作，使供應鏈多元化。ＩＤＢ是對拉丁美洲最大的多邊放款機構，透過補助款、提供借款和新計畫支持拉美國家，美國是最大股東，占ＩＤＢ投票權的三成。
美國決策者已表達對北京在ＩＤＢ影響力漸增的關切，儘管中國的投票權甚至不到百分之○點一，但其在ＩＤＢ四十八個成員國中的許多國家，均有經濟利害關係。
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