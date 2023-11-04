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美中氣候特使 今起加州會談4天
據美國國務院聲明和中國大陸新華社報導，美國總統氣候問題特使柯瑞四至七日將在加州會晤中國氣候變化事務特使解振華。這是兩人七月北京晤談後再度會晤，也是解振華在拜登任內首度訪美。
柯瑞七月曾赴北京，是繼美國國務卿布林肯及財長葉倫後，今年訪中的第三位美方高官；他迄今已以美國氣候特使身分三度訪中。
本月舊金山ＡＰＥＣ高峰會場邊的「拜習會」能否成真，備受世人關注。美中高官在此之前，先於加州深入討論節能減碳以及推動聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）成功舉行等氣候合作議題，被外界視為兩國致力營造拜習會氣氛。
中國國家主席習近平三日也向正在江蘇舉辦的第五屆中美友好城市大會強調，中美關係基礎在民間、力量源泉在人民友好。「雙方已建立二八四對友好省州和友好城市關係，希望與會各方繼續做中美地方交流的橋梁，助力兩國省州、城市跨越浩瀚的太平洋，共同為推動中美關係健康穩定發展、增進兩國人民福祉發揮更大作用。」
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