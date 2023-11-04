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控違反人權 美國會擬制裁港法官

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
美國國會跨黨派議員提案增加一批香港官員的制裁名單，港府、大陸外交部駐港公署3日分別表示譴責。（路透）
美國國會跨黨派議員提案增加一批香港官員的制裁名單，港府、大陸外交部駐港公署3日分別表示譴責。（路透）

美國參眾兩院議員跨黨派提案，要求制裁多達四十九名香港官員、法官，指他們利用國安法控制港人，涉嫌違反人權。香港各部門激烈回應，港府指美國恫嚇維護國家安全的香港人員。

美國參眾兩院跨黨派議員提案，要求白宮檢視對香港官員的制裁，把更多涉嫌違反人權的官員納入制裁名單，被點名的包括港府律政司司長林定國、國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤、終審法院首席法官張舉能等。

主持提案的美國眾議院外交委員會印太小組主席金映玉說，北京利用港區國安法控制港人，華府須採取強而有力以及果斷的行動，支持熱愛自由的香港人，並向侵犯人權的官員追究責任。有份聯合提案的美國國會及行政當局中國委員會主席默克利指，北京和香港官員持續削弱香港的自治、自由和人權，美國須發出不會容忍的強烈訊息。

香港政府強烈回應，批評美國議員妄圖恫嚇維護國家安全的香港人員。港府發言人說，香港特區對於所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當繼續堅定不移，履行維護國家安全的責任，又強烈敦促美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

香港司法機構聲明，任何向法官和司法人員，施以不當壓力的企圖，是對香港法治、司法制度，法官和司法人員作公然和直接的侵犯。香港律師會發表聲明，強烈譴責任何企圖干預司法公義或挑戰法治、司法獨立、檢察或政府管治誠信的行為。

香港 美國 司法

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