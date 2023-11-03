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人物側寫／坎伯友台立場鮮明 卻不支持台獨

聯合報／ 華盛頓記者張文馨

坎伯投入亞洲事務超過四十年，一九九六年台海危機、二○一二年中國大陸維權律師陳光誠赴美，他分別任職國防部和國務院；在台灣議題上，從李登輝時代起，坎伯就與台灣官員發展關係保持互動，他的友台立場相對鮮明，與蔡英文總統和駐美代表蕭美琴都有交情。

坎伯在柯林頓時期任國防部亞太事務副助理部長，任內發生一九九六年台海危機；歐巴馬時期任國務院亞太助卿，參與陳光誠赴美的對中談判，後來參與推動重返亞洲政策。

坎伯大學念政治哲學和音樂，善小提琴更熱愛衝浪，為柯林頓、歐巴馬及目前的拜登共三位民主黨總統效力，拜登的國安團隊要角彼此熟悉，坎伯與國安顧問蘇利文二○一九年合力撰文投書外交事務期刊，說明美中競爭與共存；國務卿布林肯是坎伯其中一位女兒的教父，坎伯則是布林肯結婚時的伴郎。

坎伯從國安會轉任國務院，華府外交圈的反應普遍不錯，也認為坎伯可以延續並落實在國安會擘畫的印太政策。

坎伯一貫主張依據台灣關係法和美國的一中政策，強調維護台海和平穩定的重要性；對中國大陸的態度則出現調整，坎伯在二○一三年卸任亞太助卿前，呼籲美中領導人深談，並認為中方未來領導人習近平，了解美中良好關係符合中國利益。

坎伯二○二一年接任國安會印太事務協調總監後說，美中交往已到盡頭，接下來是激烈競爭；同時坎伯也為美中共存再次畫下台獨紅線，坎伯立場雖然友台，卻是拜登政府任內首位明確表示不支持台灣獨立的資深官員。

拜登政府上任後，積極拉攏盟友，要與中國大陸「團體對抗」，也將台海議題國際化，納入各種雙邊與多邊聯合聲明，並邀請西方國家派船艦一起穿越台海。

不過，拜登政府仍面臨艱難的美中關係挑戰，從香港自治、新疆人權、晶片與軍事競爭、美國眾院前議長裴洛西訪問台灣，到偵察氣球，數度讓外界覺得這是美中一九七九年建交以來的關係最低點；如今，拜登政府力促在舊金山辦成拜習會，本著見面就是一種進展的立場，坎伯也勢必會為美中關係修睦發揮作用。

國安會 拜登 台海

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