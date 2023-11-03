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「重返亞洲」重要推手 拜登提名坎伯任副卿

聯合報／ 記者張文馨陳宥菘／綜合報導
白宮國安會印太事務協調總監坎伯獲提名出任副國務卿，華府外交圈認為，他將延續並落實在國安會擘畫的印太政策。本報資料照片
白宮國安會印太事務協調總監坎伯獲提名出任副國務卿，華府外交圈認為，他將延續並落實在國安會擘畫的印太政策。本報資料照片

美國總統拜登一日宣布，提名白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）出任副國務卿，接下薛曼（Wendy Sherman）七月底退休後遺缺。

現年六十六歲的坎伯在拜登政府主導美國的印太政策，二○二一年上任後，在國安會新設印太事務協調總監，指派坎伯出任；坎伯曾數度參與美中高層對話與美台高層對話，被認為是領導拜登政府對中政策的強硬派，薛曼也被認為是對中鷹派。

中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅上周訪問華府，會晤拜登時，坎伯也現身在美中會談的照片中；正當拜習會緊鑼密鼓準備的前夕，拜登宣布提名坎伯，資深官員告訴路透，美中原則上達成拜習會共識，但正在敲定細節。

坎伯主張對中國大陸競爭但不尋求對抗或新冷戰，要負責任管理雙邊關係；針對台灣，坎伯表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性。」

坎伯在歐巴馬政府時代擔任亞太助卿，是美國重返亞洲（Pivot to Asia）政策的重要推手。

香港南華早報引述美國智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻分析指出，坎伯是拜登對華政策和印太戰略的「策畫者」，他被提名為美國國務院的二號人物，證明了印太地區和中國在拜登外交政策中的重要性，也意味著「坎伯的政策得到了認可，是服務於拜登政府的總體目標」，這也表明拜登政府當前的政策將延續下去。

拜登 美國 國安會

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