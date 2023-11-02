拜登提名印太總監坎伯出任副國務卿

美國總統拜登1日宣布，提名白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）出任副國務卿，接下薛曼（Wendy Sherman）7月底退休後遺缺。

現年66歲的坎伯在拜登政府主導美國的印太政策，2021年上任後，在國安會新設印太事務協調總監，指派坎伯出任；坎伯曾數度參與美中高層對話與美台高層對話，被認為是領導拜登政府對中政策的強硬派，薛曼也被認為是對中鷹派。

中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅上周訪問華府，會晤拜登時，坎伯也現身在美中會談的照片中；正當拜習會緊鑼密鼓準備的前夕，拜登宣布提名坎伯，資深官員告訴路透，美中原則上達成拜習會共識，但正在敲定細節。

坎伯主張對中國大陸競爭但不尋求對抗或新冷戰，要負責任管理雙邊關係；針對台灣，坎伯表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性。」

坎伯在歐巴馬政府時代擔任亞太助卿，是美國重返亞洲（Pivot to Asia）政策的重要推手。

坎伯從國安會轉到國務院的消息在過去數月甚囂塵上，一度傳出白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）將接棒薛曼，擔任下一位副國務卿，但政治新聞網站Politico報導拜登不同意調動，仍將費納留在國安會。

Axios曾報導，坎伯與目前代理副國務卿的政治次卿盧嵐（Victoria Nuland）不合，提名坎伯可能導致盧嵐走人。