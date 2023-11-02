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白宮證實 本月中「拜習會」舊金山登場

聯合報／ 記者張文馨黃雅慧／綜合報導

峇里島Ｇ20以來 首度面對面會談

白宮發言人尚皮耶卅一日證實，美國總統拜登將在本月十五日至十七日舉行的舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會場邊會晤中國大陸國家主席習近平。這將是拜習去年十一月在印尼峇里島Ｇ20高峰會場邊會面以來，首度面對面會談。

尚皮耶表示，「拜登總統說他希望能見到習主席」，但現在不會透露更多細節；她說，「下月會發生，在舊金山登場，這會是一場具建設性的會議，總統期待這件事」。

媒體詢問這意味著白宮證實有拜習會了？尚皮耶說，是的，美國的立場一向清楚，美國的目標是拜習十一月在舊金山舉行一場具建設性的對話，這將會發生。

美國為今年ＡＰＥＣ峰會主辦國，北京至今未確認習近平親自與會；中共中央外事辦公室主任王毅上周訪問華府，會晤美國總統拜登、國務卿布林肯以及國家安全顧問蘇利文，美方事後轉述雙方會「努力推動」第二次拜習會，此外，尊重中方何時宣布。

美國資深官員上周表示，中國大陸通常在臨行前才宣布訪問訊息，這點尊重中方的決定。

陸未鬆口「雙方朝會晤共同努力」

針對白宮證實拜習將會面，大陸外交部發言人汪文斌一日在例行記者會說，「中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力」，依舊未鬆口是否會有「拜習會」。

汪文斌表示，正如大陸外長王毅日前訪美時指出，通往舊金山不能靠「自動駕駛」，雙方要切實將中美元首在峇里島的共識落到實處，排除干擾、克服障礙、增進共識、積累成果。Politico網站報導，這次會面氣氛可能有些尷尬。今年二月大陸間諜氣球飛越美國被美軍戰機擊落，導致兩國關係急遽惡化，拜登今夏給習近平貼上獨裁者的標籤，也導致緊張加劇。

美總統選舉 讓美中局勢充滿變數

美國政壇將北京描繪成重大威脅，尤其是正在進行的總統選戰，讓美中局勢充滿變數。對中國的政治敵意，尤其是來自共和黨批評者的敵意，將使尋求連任的拜登難以在此刻和中方進行任何重大合作。不過，過去幾個月，美國國務卿布林肯等內閣官員相繼訪問北京，本月初兩黨參議員也曾訪問中國，顯示美國亟欲管控雙方關係不再繼續惡化。北京也有充分意願促成拜習會，因這能夠為習近平提供一個契機，展示中國願意把美中緊張放在一邊，提振外國企業對中國的信心。

分析家說，北京還希望拜登政府在台灣問題上明確保證，在台灣明年一月總統大選到來之際宣布美方支持「一個中國」。美國則希望在氣候議題、限制成癮止痛藥芬太尼出口等問題，尋求大陸合作。這次拜習會主題還包括貿易、網路安全、美國對大陸的科技出口管制等。兩人肯定也會談到以哈戰爭和俄烏戰爭，特別是近年來中國尋求在全球舞台上展示影響力，與哈瑪斯組織主要資助者伊朗保持密切關係，也與俄國儼然形成同盟。

美國 舊金山 拜登

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