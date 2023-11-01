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學經歷造假、在職領失業津貼 美眾院將表決是否驅逐議員桑托斯
涉嫌造假多項學經歷的紐約州聯邦眾議員、共和黨人桑托斯（George Santos）除了面臨多項聯邦指控，也遭美國眾議院道德委員會調查。英國衛報1日報導，眾院1日可能會表決是否驅逐桑托斯，而在表決前夕，眾院也罕見發布公共聲明。
聲明中，道德委員會列舉針對桑托斯的詳細調查過程，包括成立調查小組、聯繫約40名證人、審查超過17萬頁相關文件，以及授權37張傳票等。
聲明寫道，由跨黨派議員組成的道德委員會以及相關人員，為了這項調查付出大量時間和心力，道德委員會也投入了大量資源。聲明並指出，委員會將在17日前宣布事件相關的最新決定。
桑托斯10月27日於聯邦法院出庭時否認所有詐欺指控，包括未經授權從競選捐款人的信用卡領取上萬美元。他5月出庭也否認其他罪名，包括向國會謊報財產、於在職情況下申請並領取失業津貼，以及將政治捐款用於購買設計師服裝等個人開銷。
部分共和黨籍眾議員已要求將桑托斯逐出國會。眾院當地時間1日中午將召開會議，可能針對是否驅逐桑托斯進行表決，通過門檻為三分之二議員支持。衛報指出，共和黨在眾院占脆弱多數，桑托斯的去留深化了共和黨內的分歧。
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