美新科議長誕生 強生：世上的權柄都是來自於上帝

「我是個認同聖經的基督徒！」美國新科眾議院議長強生(Mike Johnson)當選議長後在受訪時坦承他的基督徒說，他的世界觀源於聖經，他也在當選感言中強調，世上的權柄都是來自於上帝。

據《教會時報》報導，本身也是律師的強生在受訪時表示，自己是個「認同聖經的基督徒，」他是在上週三，經過四輪投票，正式出任美國眾議院議長，也是前議長麥卡錫遭罷免後，第四位被提名的候選人。

確定當選後，強生在向國會發表感言時表示，他的當選是上帝命定的，「上帝將權柄賜給他屬意的人，也就是你們各位，我們在座的每一個人。」

上週強生在接受福斯新聞網訪問時表示，他的世界觀就是「去找一本聖經！」他說，「大家都好奇我對於每件事的看法，我會說，『就去找一本聖經，然後好好讀一下，這是我的世界觀，這就是我相信的，我不必為此道歉。』」

重視婚姻制度

強生與妻子凱莉是透過「盟約婚姻」(covenant marriage)結為夫妻，該制度目前只有在美國包括路易斯安那州共3州有效，參加的雙方必須同意參加婚前諮商而且必須接受更嚴格的條件才能離婚。

強生當選議長後，美南浸信會也表示歡迎。不過，負責推動社會正義的組織基督教組織（Faithful America）恩普索爾牧師則對強生有意見。他斷言，「他是一名支持叛亂的政治人物，他會做任何事來奪權，不管會傷害到誰。」

以上帝的話語為準則

據《商業內幕》報導，強生曾短暫擔任過路易斯安那大學的法學院院長，他在2022年回到該校演講時表示，美國已經消退了對上帝的信仰。他說，「如果我們沒有一位天上的主宰告訴我們什麼是對的、什麼是錯的，那麼我們就會自己去定義它了。」

強生也和「創世紀的答案」(Answers in Genesis)組織合作過，該機構負責經營「創世博物館」以及一艘根據聖經故事建造的全尺寸挪亞方舟。他之前並曾擔任該事工的法律顧問，並成功與肯塔基州打官司，最後獲得數百萬美元的補助。

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