身高高比較能贏？德桑提斯萬聖節鬧「鞋門」 網友懷疑他塞增高鞋墊

美國佛州州長暨共和黨總統候選人德桑提斯是否穿了塞有增高鞋墊的靴子，企圖讓自己看起來高一些？這問題被網友戲稱為「鞋門」（bootgate），成為萬聖節在社群媒體X平台（昔稱推特）上議論紛紛的辯論話題。

MarketWatch記者向德桑提斯辦公室求證此事，只得到媒體發言人以下回應：「這問題跟州政府政策有何關係？不要在荒謬的事情上浪費我們的時間。」

德桑提斯其實一點也不「矮」，Politico一篇報導曾指出，根據他母校耶魯大學的資料，德桑提斯身高5呎11吋（180公分）。若是屬實，那他已經比美國成人男性平均身高5呎9吋（175公分）高2吋了。

然而，身長是高是矮，往往是相對的，德桑提斯顯然就沒前美國總統川普那麼高。川普自稱身高6呎3吋（190公分），但外界只能目測，無從證實。

研究發現，身長高人一等的人士，通常收入更多，而且常被視為領導人。所以無論德桑提斯是否真的用了增高鞋墊，想讓自己顯得更高的心態，可以理解。

MarketWatch報導指出，在這些臆測和八卦背後的，是十分嚴肅的議題：身高如何影響一個人獲得聘用、取得高薪的能力。

2020年一篇刊在《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）上的研究報告顯示，分析數千名中國大陸成年人的資料發現，「身高每多出1公分，與年收入增加1.3%有關聯」。Salon網站指出，那表示「一個5呎6吋、年收入5萬美元的人，身高每多出1吋，就能多賺2,000美元」。

其他研究也顯示，如果長得高，通常在職場上升遷機會也比較大，因為會影響外界對此人是否具有領導能力的認知，而且是正面影響。

換句話說，矮個子可能因為自己控制不了的事情，而陷入劣勢。但這所謂「身高歧視」（heightism）是個複雜的議題，因為普通人可能對自己歧視矮個子的偏見渾然不知。

BBC網站一篇報導的執筆者寫道：「身高歧視是隱含的偏見，我們可能下意識抱持這種偏見，或予以內化，而未察覺。」

意思是，德桑提斯也是身高歧視的受害者嗎？看來不像，畢竟他已位居高職，當上佛州州長，先前還以國會議員身分代表佛州。不過，他現在正角逐共和黨黨內總統提名，而歷史顯示，身高較高的候選人，在自由世界領導人競選中，往往比較占上風。

事實上，有研究發現，身高較高的總統候選人，勝選機率高達58%。