白宮證實 拜習舊金山再會

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）31日證實，總統拜登將在即將登場的亞太經濟合作（APEC）峰會場邊會晤中國國家主席習近平。路透
白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）31日證實，總統拜登將在即將登場的亞太經濟合作（APEC）峰會場邊會晤中國國家主席習近平。路透

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）31日證實，美國總統拜登將在即將登場的亞太經濟合作（APEC）峰會場邊會晤中國大陸國家主席習近平。這將是拜習第二度舉行面對面的元首會談。

美國為今年APEC會議的主辦國，北京至今未確認習近平親自與會；中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅上周訪問華府，會晤美國總統拜登、國務卿布林肯（Antony Blinken）以及國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），美方事後轉述雙方會「努力推動」第二次拜習會。

尚皮耶表示，「總統（指拜登）說他希望能見到習主席」，但現在不會透過更多會晤細節；「這會在舊金山舉行，也會是一場具建設性的會議，總統期待這件事情。」

媒體詢問這意味著白宮證實有拜習會了？尚皮耶說，是的，美國的立場一向清楚。

尚皮耶的發言引發關注，她再次說明，美國希望能有一場具建設性的美中元首對話，拜習11月在舊金山會晤，「這場會議將會發生。」

美國資深官員上周表示，中國大陸通常在臨行前才會宣布訪問訊息，這點尊重中方的決定，而美國會努力促成且預作準備。

美國 舊金山 拜登

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