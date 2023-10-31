布林肯、奧斯丁赴參院作證 力推拜登3.5兆援烏以、抗中撥款

路透報導，美國國務卿布林肯和防長奧斯丁於當地31日，前往聯邦參議院撥款委員會作證，欲說服議員支持總統拜登所要求援助烏克蘭、以色列、美國邊防和抗中的1060億美元（近台幣3.5兆元）撥款計畫。該計畫在參院獲不少支持，但在共和黨掌控的眾院面臨反彈，前途未定。

拜登主張，援助美國盟友對美國國安至關重要，要求款項中的614億美元用於協助烏克蘭，其中約一半會留在美國，用以補給因援助基輔而流失的軍火庫存。

另外，143億美元將用以援助以色列，90億美元用於在以色列及加薩的人道援助，136億美元用於美國邊境安全，40億美元則用以在亞洲提供軍事援助和政府財援，抗衡中國大陸的區域動作。

美國面臨大筆預算赤字，且華府對烏、以的政策皆引發異議，布林肯和奧斯丁試圖說服議員們，再提供上千億美元援助符合美國利益。

布林肯的開場發言表示，美國對烏國的支持使俄國侵烏淪為「戰略失敗」，並強調提供以色列安全協助及加薩人道救援的重要，「若無迅速和持續性的人道援助，衝突更可能擴散，苦難將加劇」，而哈瑪斯和其贊助者等禍首將把自己形塑為救世主，藉此得利。

聽證會開始後，現場有民眾進行反戰抗議。

路透指出，在民主黨掌控的參院，民主黨和許多共和黨議員皆支持拜登合併援烏、援以經費，參院共和黨領袖麥康諾30日亦呼籲採取迅速、果決行動阻止人民喪命，並讓威脅以、烏兩國的禍首付出代價。

但控制眾院的共和黨議員反對援烏、援以混為一談，新任眾議院議長強生30日另行提案提供143億美元（約台幣4,675億元）援以經費。

民調顯示，美國人對援烏的支持正在減少，許多共和黨人反對繼續援烏，尤其是和前總統川普關係密切的人士。美國聯邦政府債務已達31.4兆美元，援烏經費飽受質疑。

美國國會自從俄羅斯去年2月全面侵烏，已批准1130億美元援烏經費，但拜登8月再要求240億美元經費，至今未獲國會同意。白宮已表示，可用於繼續從美方軍火庫轉交烏克蘭武器的經費，僅剩不到55億美元（約台幣1,798億元）。