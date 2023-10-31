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碳化矽龍頭Wolfspeed說本季虧損會比預期小 盤後大漲13%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Wolfspeed的碳化矽晶圓。路透
Wolfspeed的碳化矽晶圓。路透

碳化矽（SiC）龍頭廠Wolfspeed預測的本季虧損數字比市場預期小，原因是預期紐約新廠產量提升，消息激勵股價在30日盤後大漲近13%。

Wolfspeed公布，上季淨損4.027億美元，相當每股虧損3.22美元，較去年同期的虧損0.21美分擴大。經調整後，上季每股虧損53美分，低於FactSet顯示的每股虧損67美分市場共識。

Wolfspeed在聲明中表示：「做為擴大生產以支撐未來成長的環節之一，Wolfspeed正在承擔與廠房相關的大量工廠啟動成本，公司正在建立或擴大尚未開始產生營收的生產。」「這些工廠啟動成本已經列入營運聲明中的營運支出。」

回顧上季，Wolfspeed營收1.974億美元，較一年前的1.894億美元成長，也高於分析師預期的1.962億美元。

展望本季，Wolfspeed預期營收1.92億至2.22億美元，相較下，分析師的預估為2.07億美元；預估本季經調整後每股淨損56美分至70美分，相較下，分析師預期每股虧損69美分。

Wolfspeed執行長羅威（Gregg Lowe）在聲明中表示：「碳化矽市場的商機目前為60億美元，比僅僅五年前的4億美元成長。這進一步驗證我們現在投資的策略，以便抓住眼前巨大商機與未來可觀商機。」

紐約

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