美軍首度採購日本水產品 緩解陸對日禁令

美國駐日本大使易曼紐卅日接受路透專訪時表示，日本八月開始將福島第一核電廠「核處理水」分批排海以來，中國大陸全面禁止進口日本水產品，為此美國已開始批量購買日本海鮮，做為駐日美軍伙食。他強調，美軍過去從未在日本買過當地海鮮。

易曼紐並提到，華府應該更廣泛研究如何幫日方降低北京前述禁令造成的衝擊。他並將該禁令形容為中國對日經濟戰的一環。美方可能也會研究其從中日兩國進口的整體漁貨量，並與日本當局討論，協助將在日本捕撈的扇貝售予美國加工業者。

中國原本是日本海鮮最大的出口市場。易曼紐說，這次海鮮採購，將是美軍與日本漁業及漁會間的長期合約，「我們已用所有案例證明，使中國經濟脅迫無效的最佳辦法，就是向遭其鎖定的國家或產業提供援助及協助」。

根據相關計畫，美方首批採購不到一公噸扇貝，而日本去年輸陸逾十萬公噸扇貝、共達四六七億日圓（約台幣一○三億元）。

但易曼紐指稱，購買量將與日俱增，並擴及各種日本海鮮。除將供應美國駐軍食堂與軍艦官兵，也在軍事基地的商店及餐廳販售。

七大工業國集團（G7）廿八與廿九日在大阪市及堺市召開貿易部長會議，亦在共同聲明中呼籲相關國家地區立即取消對進口日本水產品的禁令。讀賣新聞等日媒報導，此舉就是針對中國。

另據北海道新聞報導，過去日本輸陸的扇貝大多產自北海道，如今中國已改向加拿大購買。廿五至廿七日在中國山東青島舉行的國際漁業博覽會中，引人圍觀的現切鮪魚秀也改用西班牙產鮪魚。