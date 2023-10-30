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醫院核磁共振機突然吸入病床 護理師慘遭夾2螺絲直插體內

聯合新聞網／ 綜合報導
加州一名護理師被核磁共振機（MRI）與病床夾住，導致兩顆螺絲直接卡入體內，造成嚴重撕裂傷。圖／擷自《Mail online》
加州一名護理師被核磁共振機（MRI）與病床夾住，導致兩顆螺絲直接卡入體內，造成嚴重撕裂傷。圖／擷自《Mail online》

今年2月美國加州一間醫療機構驚傳意外事故，根據外媒《Mail online》報導，有名護理師在照顧病人時，不慎被核磁共振機（MRI）與病床夾住，兩顆螺絲直接卡入體內，造成嚴重撕裂傷，須接受手術治療。

報導指出，今年2月美國加州凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）紅木城分院驚傳意外事故，當時護理師艾納塞凡提斯（Ainah Cervantes）正在照護一名病人，病床卻突然被一旁的核磁共振機（MRI）強大的磁力吸過去。塞凡提斯表示，意外發生的當下，她立刻開始跑，「如果我不跑，床就會把我壓在下面」，但仍未順利逃脫。

報導說明，雖然患者並無受傷，但塞凡提斯卻被夾在MRI機器與病床之間，兩顆螺絲直插她體內，造成嚴重撕裂傷，須接受手術治療。事故發生後數月，加州職業安全與健康管理局稱，MRI機器是利用磁場與無線電波掃描身體的診斷工具，而該機器的磁力非常強，事發當時機器艙門未關也無相關人員在房內，認為該機構未提供足夠培訓與檢查安全警報才導致意外，決定開罰18000美元（約新台幣58萬元）。

之後，凱薩醫療機構的高階主管希拉吉爾森 （Sheila Gilson）發聲明稱「這種情況很少見，只有了解事故發生原因，並採取措施防止意外再次發生，我們才會滿意。」不過核磁共振專家透露，近年美國使用MRI機器的次數增加，使類似的意外也增長近3倍，每年估計發生幾千起未被統計的相關案例。

美國 護理師

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