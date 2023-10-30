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每半年翻倍成長！深偽影片傷害女性 美仍缺乏法律管制

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

深偽（deepfake）影片橫行，美國女性仍缺乏法律保障！深偽影片已每半年翻倍的速度在成長，大多數受害者都是女性，甚至有影片會附上受害者的社群帳號。學者指出，目前美國法律仍給予平台業者免責權，導致平台不願意處理相關問題，呼籲參考韓國儘速進行修法。

不知覺成色情片主角

致力於拍攝女性紀錄片的導演康普頓與電影製作人海因的評論

向《CNN》投書指出，目前美國聯邦政府沒有法律禁止創作或分享「深偽」（deepfake）的色情影片，且隨著人工智慧進步，深偽的色情內容變得愈來愈氾濫，大多數都對準女性。

驗證技術公司「Sensity AI」研究人員發現，從2018年到2020年，線上深偽色情影片的數量，大約每六個月就會成長一倍，其中96%都是相當露骨的色情內容，且大多都以女性為主角，這些影片都沒有

經過拍攝對象的同意。

化名泰勒的學生透露她遭遇的狀況。有天有個朋友傳來一個色情影片的連結，並表示，「我很抱歉，但我認為你必須看看這個」。影片的內容設定泰勒成為色情影片的女主角，但內容並非她本人；更加毛骨悚然的是，影片還附上了泰勒的大學、臉書帳號與Instagram，導致她不斷收到莫名訊息的干擾。

法律給業者免責

維吉尼亞大學法學院教授席裘指出，美國《通訊端正法》(Communications Decency Act)230條規定，線上平台業者對用戶生成的內容免於承擔責任。

她指出，上述這條法律導致了平台業者不願積極面對深偽影像，目前美國網路上有將近一萬個專門發佈「未經同意性影像」的網站，「這些網站一點也不在乎，因為他們不會被起訴」。

席裘表示，私密隱私是人權，包括韓國等許多國家都對此通過相當完整的法律，可以供美國參考修正。她強調，韓國通過法律四年內，已經能看到改善，希望美國能落實相同強度的規範。

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