聽新聞
test
0:00 / 0:00
每半年翻倍成長！深偽影片傷害女性 美仍缺乏法律管制
深偽（deepfake）影片橫行，美國女性仍缺乏法律保障！深偽影片已每半年翻倍的速度在成長，大多數受害者都是女性，甚至有影片會附上受害者的社群帳號。學者指出，目前美國法律仍給予平台業者免責權，導致平台不願意處理相關問題，呼籲參考韓國儘速進行修法。
不知覺成色情片主角
致力於拍攝女性紀錄片的導演康普頓與電影製作人海因的評論
向《CNN》投書指出，目前美國聯邦政府沒有法律禁止創作或分享「深偽」（deepfake）的色情影片，且隨著人工智慧進步，深偽的色情內容變得愈來愈氾濫，大多數都對準女性。
驗證技術公司「Sensity AI」研究人員發現，從2018年到2020年，線上深偽色情影片的數量，大約每六個月就會成長一倍，其中96%都是相當露骨的色情內容，且大多都以女性為主角，這些影片都沒有
經過拍攝對象的同意。
化名泰勒的學生透露她遭遇的狀況。有天有個朋友傳來一個色情影片的連結，並表示，「我很抱歉，但我認為你必須看看這個」。影片的內容設定泰勒成為色情影片的女主角，但內容並非她本人；更加毛骨悚然的是，影片還附上了泰勒的大學、臉書帳號與Instagram，導致她不斷收到莫名訊息的干擾。
法律給業者免責
維吉尼亞大學法學院教授席裘指出，美國《通訊端正法》(Communications Decency Act)230條規定，線上平台業者對用戶生成的內容免於承擔責任。
她指出，上述這條法律導致了平台業者不願積極面對深偽影像，目前美國網路上有將近一萬個專門發佈「未經同意性影像」的網站，「這些網站一點也不在乎，因為他們不會被起訴」。
席裘表示，私密隱私是人權，包括韓國等許多國家都對此通過相當完整的法律，可以供美國參考修正。她強調，韓國通過法律四年內，已經能看到改善，希望美國能落實相同強度的規範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言