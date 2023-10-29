星期人物／拜登接班人紐森 勤訪外國等上陣

「十月廿五日下午，國家主席習近平在人民大會堂會見美國加州州長紐森。」中國大陸官媒新華社同日晚間的報導開頭言簡意賅。表面上看似另一場行禮如儀的官式拜會，箇中暗藏深遠政治考量。

訪陸外國領袖無不以見習近平為最高目標，可未必都能如願。紐森一介地方官卻受青睞，原因很簡單：紐森二○二八年披民主黨戰袍問鼎白宮幾無懸念，甚至明年就可能提前上陣。

雖然截至目前，紐森始終以拜登為尊，言必稱「拜登總統」，一再宣稱民主黨唯有團結在拜登領導下，才能延續政權。但紐約時報認為，紐森一面幫拜登助選，一面也不無替自己暖身的考量。

若拜登公開場合再多出現幾次斷片或語無倫次，黨內逼宮聲浪必起。一直在牛棚暖身的紐森，就有很大機會登板。二○一四至二○一七年任美國駐中大使的包可士直言，紐森是潛在的總統參選人，中方可不會忽視這點。

訪中前，紐森廿日去了以色列，十小時旋風式訪問見到總理內唐亞胡和總統賀佐格。猶太民族的精算舉世聞名，以色列國難當頭之際，政府兩大龍頭還撥冗見紐森，意涵不言而喻。

一九六七年生於舊金山的紐森，一九九五年步入政壇，二○○四至二○一一年任舊金山市長，二○一一至二○一九年任加州副州長，同年當選州長至今。

紐森父母在他五歲時離婚，母親得身兼三職才能養家。他五歲被診斷出有閱讀障礙，母親沒告訴他，直到小學五年級才無意間得知。

紐森自知憑學業成績絕對無法上大學，靠著補救教學和棒球天賦，他拿獎學金進入加州聖克拉拉大學任校隊投手，一九八九年畢業於政治系，全美許多子女有閱讀障礙的家長皆視紐森為標竿。