布林肯會王毅 盼重開軍事溝通管道

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）廿六日在國務院接待來訪的大陸外交部長王毅，王毅在開場談話中強調對話重要性，盼推動雙邊關係止跌企穩，並盼雙方盡快回到健康、穩定、可持續發展軌道。美國國務院事後轉述稱，這是雙方保持溝通的一部分，還會繼續對話。

王毅在拜登政府任內第二度訪美，首次踏入華府，並造訪國務院，國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）在一樓迎接王毅到訪，場外有支持和反對民眾隔街叫陣。

王毅將與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和布林肯舉行會談，也傳出美國總統拜登會接見王毅，但白宮尚未證實。

布林肯簡短開場表示，歡迎王毅到訪美國，非常期待在接下來的兩天內與王毅舉行建設性的對話。

王毅說，中美兩大國有分歧矛盾，有重要的共同利益，也有需要共同應對的挑戰；中美雙方需要對話，不僅應恢復對話，還要深入、全面對話，以此增進相互了解，減少誤解誤判，不斷尋求擴大共識，開展互利合作，推動兩國關係止跌企穩，盡快回到健康、穩定、永續發展軌道。

王毅說，「中美關係總會出現一些雜音，中方對此淡然處之，因為我們認為，判斷是非的標準不是看誰胳膊粗、誰嗓門大」，而是要看是否遵循了中美三個聯合公報的規定，是否符合國際法和國際關係基本準則，是否順應了時代發展進步的潮流。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯和王毅討論一系列雙邊、區域和全球議題，包含解決雙邊分歧以及探索合作領域；布林肯重申，美國會持續捍衛自身和盟友夥伴的利益與價值觀。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，王毅來訪延續外交高層對話，是美中保持溝通管道的里程碑，美方將當面對王毅關切解放軍在南海的危險行徑，也會傳達希望重開軍事溝通管道的意願。

五角大廈上周公布最新一批解放軍在南海追蹤或攔截美軍戰機的影片，指控解放軍的海空挑釁行動自前年秋天迄今累計數百起；在王毅抵達華府的時刻，中國國防部和美軍印太司令部公開影片，互控對方危險攔截。

外界普遍認為，王毅此行是要替兩國元首磋商拜習會而來。據路透報導，王毅預計當地廿七日與美國白宮國家安全顧問蘇利文會晤，並可能獲美國總統拜登接見。