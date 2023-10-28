聽新聞
test
0:00 / 0:00
要讓台灣變豪豬 美眾議員促加速武器售台
美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格和外委會印太小組主席金映玉，廿六日致函美國海軍部長戴杜羅，要求加快生產與銷售台灣所需武器，包括魚叉飛彈與ＡＧＭ｜八十四增程型距外陸攻飛彈。美國對台軍售交期延後，其挺台國會議員數度表達高度關切。
蓋、金兩人要求美國海軍說明，值此美國應最大程度武裝台灣之際，為何海軍官僚主義拖延對台關鍵武器的生產與交付。兩人在聯名信中要戴杜羅在十一月八日前以書面說明，包括四百枚魚叉飛彈，還有一百套魚叉海防發射系統和雷達裝置，何時能交付？海軍還有哪些能夠加快飛彈與系統生產，並盡快交付台灣的選項，以及標準對外軍售流程的替代方案有哪些？
這封聯名信另提到，中國大陸有三四○多艘軍艦，為防止其侵台，需使台灣成為「豪豬」，先儲存大量武器。有效的陸基與對空飛彈是反制中國海軍不可或缺一環，另阻止企圖穿越台海的共軍船艦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言