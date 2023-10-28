要讓台灣變豪豬 美眾議員促加速武器售台

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格和外委會印太小組主席金映玉，廿六日致函美國海軍部長戴杜羅，要求加快生產與銷售台灣所需武器，包括魚叉飛彈與ＡＧＭ｜八十四增程型距外陸攻飛彈。美國對台軍售交期延後，其挺台國會議員數度表達高度關切。

蓋、金兩人要求美國海軍說明，值此美國應最大程度武裝台灣之際，為何海軍官僚主義拖延對台關鍵武器的生產與交付。兩人在聯名信中要戴杜羅在十一月八日前以書面說明，包括四百枚魚叉飛彈，還有一百套魚叉海防發射系統和雷達裝置，何時能交付？海軍還有哪些能夠加快飛彈與系統生產，並盡快交付台灣的選項，以及標準對外軍售流程的替代方案有哪些？

這封聯名信另提到，中國大陸有三四○多艘軍艦，為防止其侵台，需使台灣成為「豪豬」，先儲存大量武器。有效的陸基與對空飛彈是反制中國海軍不可或缺一環，另阻止企圖穿越台海的共軍船艦。