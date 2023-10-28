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評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

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相距不到三公尺 共機南海逼近美轟炸機

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

美國印太司令部廿六日發布一段影片並聲明，一架中國大陸殲十一戰鬥機廿四日夜在南海上空逼近一架美國空軍Ｂ｜五十二轟炸機，相距不到十英尺（約三公尺）。美方批評共軍飛行員此舉既不安全也不專業。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿七日報導，該名共軍飛官不受控地超速逼近、飛行技術粗劣，分別在Ｂ｜五十二下方、前方和距離十英尺範圍內飛行，使兩機有相撞危險。「我們擔心，共機沒意識到差點就造成碰撞」。美軍聲明，這恰好符合美國國防部今年中國軍力報告（ＣＭＰＲ）中的描述，即共機試圖妨礙美國等國在國際法允許的區域內安全行動。

五角大廈印太事務助理部長瑞特納表示，自二○二一年秋以來，「我們看到超過一八○起這類事件」，這是集中而且協調一致的行動，旨在藉由這類危險行為，迫使美方改變合法行動。中方則稱美國軍機類似行動為「接近偵察」。

中國海軍一架殲八戰機二○○一年四月和美國海軍一架ＥＰ｜三偵察機擦撞，造成共軍飛官喪生，美機則迫降中國海南島，最後美機機組員獲釋。

白宮國安會發言人柯比表示，王毅當天和美國國務卿布林肯會談，是美國對中國行為表達關切的機會，尤其是其在南海的行為，也是嘗試重啟美中軍事溝通管道的機會。

五角大廈廿六日亦證實，將派負責中國、台灣及蒙古事務的首席主任卡拉斯，代表出席十月底由中國國防部主辦的北京香山論壇。

美聯社廿六日報導，這意味美中似將重啟軍事對話。

美國 共軍 國防部

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