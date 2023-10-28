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新聞眼／不再是肉搏外交 美中對話 回歸常態模式
中國大陸外交部長王毅在拜登政府任內的兩次美國行，開場氣氛截然不同；美中官員二○二一年三月在阿拉斯加的對話砲火四射，當時陪同中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的王毅，對白宮國家安全顧問蘇利文以及國務卿布林肯等美國官員說，美國過去對中國無理打壓的老毛病，要改一改了。
如今的王毅卻說，中美要全面深入的對話，對雜音淡然處之。
美中關係變化從會談地點的選擇就可以反映；上次講究雙邊等距，選在阿拉斯加碰面，這次王毅到華府的會談，是布林肯訪問中國大陸之後的回訪，凸顯美中對話回歸常態的外交模式。
阿拉斯加會談的慘況仍歷歷在目，美中相互指責；布林肯警告中方，「絕對不要跟美國對著幹」；當時中方主談人楊潔篪回嗆：「美國沒有資格居高臨下同中國說話」、「中國人不吃這一套」。
接著發言的王毅也批評，美國在高層會談之前又一次就香港問題宣布制裁，「不是正常的待客之道。」原定十分鐘的外交開場，硬是被美中演成了超過一小時的拳擊肉搏。
布林肯日前訪問北京，王毅這次依約訪華府，開場白不超過五分鐘，布林肯用兩句話歡迎並期待接下來的會談，讓王毅忍不住說「這麼簡短啊。」接著，王毅闡述訪美的緣由以及對雙邊關係的期待，兩人握手後舉行閉門會談。
雙方都沒在開場時就提到嚴重分歧的領域，因美中都有對話意願和迫切性。除拜習會，中國大陸更需要在台灣和美國總統選舉到來之前，和美國建立有效的即時溝通管道，降低誤會與避免誤判。否則輕如一顆氣球再現，就可能將大國關係推上火線。
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