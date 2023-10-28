快訊

評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華郵：陸盼美科技鬆綁、減少挺台

聯合報／ 記者胡玉立、編譯茅毅／綜合報導

華盛頓郵報廿六日報導，中共中央外辦主任兼中國大陸外長王毅正訪美，雙方除了在使當世兩大超強緊張關係穩定的必要性上有志一同，其他方面不太可能達成多少共識。然而，目前的氣氛下已成功了九成，剩餘的一成則有待努力。

光是王毅在華府會晤美國國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文，甚至可能見到美國總統拜登，就是自美中今夏開始探索雙邊關係解凍以來的一個進展，並可望替十一月舊金山「拜習會」鋪路。

王毅也很可能提出與華府明顯不同的議程，包括旨在說服華府放寬對中的晶片等技術出口限制，以及減少對台支持。

上海同濟大學教授仇華飛說，「我們想知道美國和中國一樣重視中美關係」，雙方也不能只競爭而不合作。上海復旦大學教授趙明昊也提到，明年美國總統大選，改善中美關係的阻力將更大，改善關係的良機將很少。因此必須今年就做。

華府智庫國家亞洲研究局（ＮＢＲ）學者羅蘭則說，王毅此行的優先要務，較會是使美方鬆綁對中的技術出口管制。華府智庫史汀生中心學者孫韻表示，他此行意味著習近平即將訪美，而拜習會意味著美中穩定雙邊關係的作為，王毅此次的核心焦點就是替習近平到舊金山鋪路。

至於美方，似乎聚焦使中方在這波以巴衝突上站在華府這邊，並使北京設法施壓伊朗停止介入該衝突。羅蘭說，若美方想和王毅談中東局勢，並不令人意外，也可能要求北京運用其與德黑蘭的良好關係，使中東緊張保持在可控範圍內。耶魯大學研究員魯道夫認為，區域穩定符合美中利益，中國無法在該地區投射任何軍力、也沒興趣。

華府 王毅 美國

延伸閱讀

王毅將赴白宮與拜登會面 學者曝目的：確保美國不讓習近平「難堪」

談以哈衝突？阻晶片管制？布王會 美中各打算盤

【即時短評】美中不一樣的開場白 昔相互指責今強調對話

共機「危險攔截」美軍機！兩機僅相距3公尺 印太司令部批不專業

相關新聞

布林肯會王毅 盼重開軍事溝通管道

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）廿六日在國務院接待來訪的大陸外交部長王毅，王毅在開場談話中強調對話重要性...

釀18死！緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚曝：他是神槍手和好人

美國緬因州路厄斯頓市（Lewiston）一家保齡球館和一家酒吧25日發生槍擊案，造成18死13傷，犯嫌、陸軍後備役人員卡...

華郵：陸盼美科技鬆綁、減少挺台

華盛頓郵報廿六日報導，中共中央外辦主任兼中國大陸外長王毅正訪美，雙方除了在使當世兩大超強緊張關係穩定的必要性上有志一同，...

新聞眼／不再是肉搏外交 美中對話 回歸常態模式

中國大陸外交部長王毅在拜登政府任內的兩次美國行，開場氣氛截然不同；美中官員二○二一年三月在阿拉斯加的對話砲火四射，當時陪...

相距不到三公尺 共機南海逼近美轟炸機

美國印太司令部廿六日發布一段影片並聲明，一架中國大陸殲十一戰鬥機廿四日夜在南海上空逼近一架美國空軍Ｂ｜五十二轟炸機，相距...

要讓台灣變豪豬 美眾議員促加速武器售台

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格和外委會印太小組主席金映玉，廿六日致函美國海軍部長戴杜羅，要求加快生產與銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。