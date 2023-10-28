華郵：陸盼美科技鬆綁、減少挺台

華盛頓郵報廿六日報導，中共中央外辦主任兼中國大陸外長王毅正訪美，雙方除了在使當世兩大超強緊張關係穩定的必要性上有志一同，其他方面不太可能達成多少共識。然而，目前的氣氛下已成功了九成，剩餘的一成則有待努力。

光是王毅在華府會晤美國國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文，甚至可能見到美國總統拜登，就是自美中今夏開始探索雙邊關係解凍以來的一個進展，並可望替十一月舊金山「拜習會」鋪路。

王毅也很可能提出與華府明顯不同的議程，包括旨在說服華府放寬對中的晶片等技術出口限制，以及減少對台支持。

上海同濟大學教授仇華飛說，「我們想知道美國和中國一樣重視中美關係」，雙方也不能只競爭而不合作。上海復旦大學教授趙明昊也提到，明年美國總統大選，改善中美關係的阻力將更大，改善關係的良機將很少。因此必須今年就做。

華府智庫國家亞洲研究局（ＮＢＲ）學者羅蘭則說，王毅此行的優先要務，較會是使美方鬆綁對中的技術出口管制。華府智庫史汀生中心學者孫韻表示，他此行意味著習近平即將訪美，而拜習會意味著美中穩定雙邊關係的作為，王毅此次的核心焦點就是替習近平到舊金山鋪路。

至於美方，似乎聚焦使中方在這波以巴衝突上站在華府這邊，並使北京設法施壓伊朗停止介入該衝突。羅蘭說，若美方想和王毅談中東局勢，並不令人意外，也可能要求北京運用其與德黑蘭的良好關係，使中東緊張保持在可控範圍內。耶魯大學研究員魯道夫認為，區域穩定符合美中利益，中國無法在該地區投射任何軍力、也沒興趣。