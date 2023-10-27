終結3周亂象 美眾院議長出爐

美國聯邦眾議院議長懸缺廿二天後，路易斯安那州共和黨議員強生（Mike Johnson）廿五日在首輪表決，即獲多數同僚支持當選議長，終結眾院逾三周沒議長的亂象。他並宣布，眾院「恢復正常運作」。

強生是川普的鐵桿支持者，也力主推翻二○二○年總統大選川普敗選的結果。共和黨前議長麥卡錫因擺不平黨內一小群極右派議員而在三日慘遭罷免後，掌握眾院的共和黨卻難以協調出能夠贏得全部同黨議員支持的議長人選，強生已是該黨提名的第四位議長參選人。

但強生廿五日在首輪投票以出席的二二○位共和黨議員票票入匭下，跨過二一五票當選門檻，當選新任議長；民主黨對手傑福瑞斯則獲二○九票。強生當選後拿起象徵議長的議事槌說，「所有美國人都曾對國會眾院無比自豪，如今這種自豪感卻褪色。我們面臨重建和重拾那份信任的挑戰」。

強生以議長身分通過的首項決議是支持以色列，他並稱以色列為「我們（美國）親愛的盟友」。

強生接著將面臨二○二四會計年度美國聯邦政府預算案，以及白宮日前提出約一○六○億美元（約台幣三點五兆元）的追加預算案等挑戰，包括援助以色列的一四三億美元（約台幣四六七九億元），已有共和黨議員揚言反對白宮這種包裹提案。

國會兩院九月卅日通過的聯邦政府臨時預算案，也將於十一月十七日到期。強生致眾院同僚信中提議，可推動效期至明年一月十五日或四月十五日的臨時支出措施。如何使黨內外達成共識，考驗他的領導與調和鼎鼐能力。

強生廿五日毫不掩飾其挺以立場，他形容巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的野蠻行徑既可悲又錯誤。但他和川普的諸多共和黨盟友一樣，均反對無條件援助烏克蘭。強生當天表明，「我們想建立問責，希望白宮提出明確目標，好展開相關討論」。

針對眾院議長終於出爐，美國總統拜登廿五日在白宮表示，不擔心強生帶頭企圖影響明年總統大選結果，「（強生）他辦不到」，「我了解美國憲法」。

拜登另聲明，他會尋求與任何議長合作，亦始終秉持此一原則，以落實在美國基礎建設、贏過和中國大陸的競爭、擁槍權的改革和照顧退伍軍人等重大跨黨派立法工作上。他期望今後國會能迅速解決追加預算問題，促進美國在以巴衝突及俄烏戰爭上的國家利益。