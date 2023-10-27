美眾院新議長強生 反中挺台

五十一歲強生當選美國眾議院議長，華盛頓郵報廿五日報導，他在上屆總統大選後曾質疑結果，還呼籲落選的前總統川普保持實力、繼續抗爭。川普兩度被國會彈劾時，強生均擔任國會的辯護小組成員。

強生反中挺台立場鮮明，他曾任憲法律師，自二○一七年起擔任聯邦眾議員，既是司法和軍事委員會成員，也是眾院台灣連線一員。

強生堅定支持川普，是國會發動法律戰、設法推翻二○二○年總統大選結果的主要推手，帶頭使一百多位共和黨國會議員連署，企圖推翻在四個搖擺州勝選的結果。強生也反對墮胎、力倡控管移民，反對保護同性婚姻。

強生生於路易斯安那州第三大城希夫波特，成長過程中被灌輸重視信仰及家庭觀念的南方價值觀，也是首位當上議長的基督教福音派人士。他在路易斯安那州立大學獲商學學士，之後攻讀法律並從事相關工作，再踏入政壇。他二○一五年當選該州州參議員，二○一六年挑戰該州聯邦眾議員，主張小政府與促進經濟。

紐約時報報導，麥卡錫遭罷免後，共和黨內歷經三周折衝，最後仍讓極右派成員強生坐上議長，凸顯效忠川普已淪為共和黨內有意掌權者的先決條件，不願與民主黨壁壘分明者，在共和黨內依然會遭列入黑名單。

共和黨前賓夕法尼亞州聯邦眾議員鄧特（Charlie Dent）形容強生隨和且機靈。眾院共和黨極右派真正屬意的議長人選其實是喬登，但他在上周舉行的三輪表決時，因太右而使共和黨主流派難以支持，才讓較籍籍無名的強生成為次佳選擇。