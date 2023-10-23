拜登斥資建7大氫能重鎮 拚淨零排放與產業轉型

美國總統拜登宣示打造7處氫能重鎮，以便航運業減碳、製作農業所需肥料。拜登將綠能視為產業轉型的「拜登經濟學」一大關鍵，也是美國2050年達標淨零排放的核心要素。

法新社報導，拜登13日宣布聯邦將投入70億美元拋磚引玉，盼吸引430億美元民間氫能投資。此舉號稱是美國史上最大的先進製造業投資之一。

80歲的拜登在費城公布贏得聯邦氫能資金的地區，當中不乏2024年總統大選的激戰州。這些氫能重鎮的目標是年產約300萬公噸潔能氫氣，減少美國碳排。美國盼2030年時可年產約900萬公噸氫能。

拜登說：「若拿來做對比，這些氫能重鎮可減少的碳排量，相當於減少550萬輛汽油車上路。」

民主黨籍的拜登明年尋求連任時很可能再遇老對手、共和黨籍前總統川普，兩人支持率目前在伯仲之間。拜登把綠能視為他扭轉產業、創造就業機會的「拜登經濟學」裡一大關鍵，還說氫能是他對抗氣候危機、率領美國2050年達成淨零排放目標的核心要素。

這筆鉅資將用於大規模生產氫能、氫氣輸送管線，並協助產業和公司行號適應改以氫能為燃料。

美國CNBC新聞網指出，挹注氫能的聯邦資金將來自包含拜登2021年11月簽署生效的「跨黨派基礎建設法」（Bipartisan Infrastructure Law）在內數個管道。

這7大氫能重鎮地跨16個州，根據發展增長氫能產業尤具優勢的地理區域打造。各氫能重鎮並非單一設施，而是一系列相互關聯的廠站與單元。

氫雖然是地球很普遍的元素，但大多與其他原子結合，必須透過電解分離出氫氣，或以天然氣水蒸氣轉化法（SMR）製氫。使用含氫的燃料電池時不會排放二氧化碳，因此成為拜登政府為運輸業減排溫室氣體戰略的一個工具；氫能另被認為具備成為基載能源的潛力，可與風力，太陽能等間歇性能源相輔相成。

拜登要打造的7處氫能重鎮如下：

阿帕拉契氫能中心（Appalachian Hydrogen Hub）。這處重鎮涵蓋維吉尼亞州西側、俄亥俄州東南和賓州西南等地，將使用這片區域豐富的天然氣。阿帕拉契氫能中心地處工業中心地帶，可為各地提供工業所需的氫氣，同時也因位置四通八達，有利將氫輸運至各地。

加州氫能中心（California Hydrogen Hub）。橫跨南、北加州，涵蓋洛杉磯、長灘和奧克蘭3處港口。氫氣被認為是航運業脫碳的有力選擇，氫能重鎮有港口 之便非常重要。

墨西哥灣沿岸氫能中心（Gulf State HydrogenHub）。這裡以德州休士頓為中心，涵蓋墨西哥灣沿岸和德州東南部。德州有大量可供製氫氣之用的能源。

心臟地帶氫能中心（Heartland Hydrogen Hub）。此處以明尼蘇達州、北達科他與南達科他州為大本營，主要得利於豐富且低廉的風力發電來製氫，這裡的氫有相當部分將用於農業，因為氫也是肥料的重要成分。

中大西洋氫能中心（Mid-Atlantic Hydrogen Hub）。此處將綿延賓州、德拉瓦州和紐澤西州等地，並得利於有德拉瓦河沿岸翻新的基建可用。

中西部氫能中心（Midwest Hydrogen Hub）。此處位於伊利諾州、印第安納州西北和密西根州西南，將以核電等製氫。與阿帕拉契氫能中心相同，這裡也具備位處交通樞紐的優勢。

太平洋西北部氫能中心（Pacific Northwest HydrogenHub）。此處涵蓋華盛頓州東部、俄勒岡州東北和蒙大拿州一部，這裡的氫也是供農業之用，也能與加州氫能中心連接。