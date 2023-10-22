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爭美眾議長又敗 喬登提名被撤
美國前總統川普盟友、共和黨聯邦眾議員喬登，廿日在眾院議長第三輪投票又未過關，所獲票數還愈來愈低。共和黨隨後舉行內部無記名表決，過半數該黨聯邦眾議員決定撤銷其議長提名。自麥卡錫三日慘遭罷免以來，議長寶座已懸缺快三周之久。
共和黨強硬右派十月初發動罷免並成功拉下黨籍議長麥卡錫，接著使路易斯安那州聯邦眾議員史卡利斯的議長夢碎。但該派推出的喬登仍無法凝聚黨內共識，他廿日僅獲一九四票，比前兩輪分別拿下的兩百票、一九九票還少，這三輪投票對他的反對票同樣逐漸攀升，先後是廿票、廿二票、廿五票。
共和黨目前是眾院多數黨，擁有過半的二二一席；民主黨則為二一二席。如今共和黨必須另推議長人選，預定廿三日晚間開會、廿四日上午舉行內部投票。
共和黨內仍不乏有意角逐者。共和黨保守派次團共和黨研究委員會主席、奧克拉荷馬州聯邦眾議員赫恩和德州聯邦眾議員塞申斯均已表態。麥卡錫等人則力挺共和黨眾院黨鞭、明尼蘇達州聯邦眾議員艾默，黨內尚無共識。
紐約時報廿日報導，喬登三連敗反映出共和黨內主流成員堅決反對他當議長。這群人也是持續右傾以及唯川普馬首是瞻的共和黨煞車皮。
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