美眾議長第二輪選舉 喬登再敗

聯邦眾議院議長選舉十八日舉行第二輪全院投票，獲共和黨提名的俄亥俄州聯邦眾議員喬登只獲一九九票，有二十二位同黨議員投反對票。他這次獲得的票數比十七日第一輪投票時的兩百票還少，距離當選門檻二一七票愈來愈遠；相較之下，獲黨內同僚全力支持的民主黨候選人傑福瑞斯，連兩天票數均為二一二票。第三輪投票預定十九日舉行。

前國會眾院議長麥卡錫三日遭罷免後，眾院多數黨共和黨至今未能產生新議長。黨內分歧造成議長懸缺近三周，某些共和黨人士考慮與民主黨協商尋求解套。共和黨在眾院有二二一席，民主黨則有二一二席，立場屬強硬右派的喬登若想當選，共和黨只有四票跑票空間。

部分共和黨人士對議長難產感到挫折，開始放話將設法與民主黨談判，讓目前擔任臨時議長的北卡羅來納州聯邦眾議員麥亨利暫時出任議長。協商過程中勢必與民主黨交換條件，民主黨可能要求延長聯邦政府開支法案，以及對以色列和烏克蘭同時提供援助。

麥亨利是眾院金融服務委員會主席。根據聯邦眾院議事規則，唯有經選舉產生的議長才能主持立法事項。臨時開支法案將於十一月十七日到期，援以經費也需國會批准，國內外情勢使國會議員對盡快恢復聯邦眾院運作感到焦慮。

第二輪投票再度失敗後，喬登被問到對推舉麥亨利有何看法時答，還需內部討論。兩人十八日已在國會山莊會談。若麥亨利能獲同黨全體同志支持，共和黨本身票數就能跨越當選門檻，不必為了拜託民主黨幫忙而在開支法案等項目上做出讓步。但實際投票時，麥亨利能否拿得到二一七票，仍在未定之天。