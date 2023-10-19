拜登政府預計提3.2兆追加撥款！傳烏克蘭占6成 台、以、美墨邊境占4成

美國拜登政府預計將在近日向國會遞交新的撥款包裹方案，高層議員據報開始收到相關細節。有媒體透露，其中六成劃給了烏克蘭，台灣的援助資金則包括在另外四成之中。

NBC新聞報導，根據一位國會議員與兩位知情消息人士說法，儘管追加撥款方案尚未定案，但很可能為烏克蘭尋求600億美元（折合新台幣約1.94兆元），申請的其餘資金將包括提供援助給以色列、台灣與美墨邊境，金額大約400億美元（折合新台幣約1.29兆元）。之前有新聞指出，拜登政府正在考慮向以色列提供100億美元援助。

根據消息人士說法，該追加撥款包裹方案預計將會涵蓋2024年9月結束的本財年，總額合計將達到1000億美元（折合新台幣約3.24兆元），拜登政府預計將在20日正式遞交請求

報導指出，共和黨國會議員主張美國需要補足已經運往歐洲的彈藥，對於提供更多援助給烏克蘭持謹慎態度的議員尤其如此，而烏克蘭的追加撥款可能有助平息其中一些擔憂，因為部分資金可以用於補充彈藥。

此外，雖然用於彈藥的資金預計將附加到烏克蘭的撥款申請內，但消息人士稱這些武器可用於多種用途，中東則是其中的一個討論點。