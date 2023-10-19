喬登爭美眾議長 首輪挫敗

美國共和黨眾議員喬登獲黨團提名為眾院議長候選人後，十七日全院表決僅得到二百票，距離當選門檻二一七票差十七票，比少數黨民主黨推派人選傑佛瑞斯獲二一二票還少十二票，美東時間十八日將舉行第二輪投票。紐約時報分析，喬登選議長首輪挫敗，凸顯共和黨派系分歧陷入無解之境。

前眾院議長麥卡錫遭罷免已兩周，共和黨人迄今仍無法遞補空缺；共和黨在眾院僅居些微多數，兩黨席次為二二一席對二一二席。由於共和黨投票時只有四票跑票空間，人數不多的一群極右路線強硬派趁機秀肌肉，向共和黨主流派討價還價。在喬登之前被推舉為議長候選人的史卡利斯，因這些強硬派杯葛而退選。

共和黨強硬派罷免麥卡錫、逼退史卡利斯，讓喬登得以出線，引發不少黨籍議員不滿。在第一輪全院表決中，有幾名共和黨議員投給麥卡錫，還有幾人投給史卡利斯，並稱不會迫於壓力屈服。

報導指出，雖然喬登未能在第一輪表決跨越過半門檻當選，但有二百名共和黨議員投票相挺，其中包括主流派議員，反映共和黨已急轉彎，愈來愈傾向保守右派。

五十九歲的喬登曾協助前總統川普試圖推翻二○二○年總統大選結果，運用議員權力為川普辯護；喬登擔任國會眾議員期間，由於經常反對通過妥協達成協議，曾被一名共和黨前任議長喻為「立法恐怖分子」。

投票之前，喬登表示願意接受多次投票而當上議長，「無論怎樣都可以」。

報導指出，投下反對票的共和黨眾議員名單曝光後，他們的辦公室接到大批右翼人士抗議電話。投反對票的共和黨科羅拉多州國會眾議員巴克說：「打來的電話都很可笑。」他表示，辦公室接到上千通電話。

華盛頓郵報報導，喬登二○○六年當選議員迄今立法績效不彰，不曾推動任何法案完成立法，身為議長需要具備促進兩黨共識的能力，但喬登經驗不足。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯說：「共和黨推舉人選在國會待了十六年，卻連一項法案也沒推動過，因為他的重點不是擺在美國人民身上。」