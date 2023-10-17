川普放話當選擴大穆斯林旅行禁令 加碼審查移民意識形態

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國前總統川普（Donald Trump）放話再當選將擴大對穆斯林國家的旅行禁令、暫緩難民安置計畫，並大舉掃蕩支持聖戰士的人。

川普16日在愛荷華州克萊夫舉辦競選活動，譴責哈瑪斯突襲行動的同時製造美國可能遭受攻擊的恐懼，藉此凸顯強硬的移民政策。

川普在台上大放厥詞表示，再當選的話「要嚴加審查所有移民的意識形態」，防止「危險、充滿仇恨的瘋子和偏執狂搬到我們的國家」。

除此之外，川普打算擴大禁止加薩走廊、敘利亞、索馬利亞、葉門和利比亞等地的國民赴美。

同時，任何激進反美和反猶太的外國學生將被吊銷學生簽證並遣返回國。

川普還批評親巴勒斯坦的示威人士，說要派移民及海關執法局去「親聖戰士的示威現場」進行掃蕩。

旅遊禁令無疑是川普任職總統期間的標誌政策，他大幅限制伊朗、利比亞、伊拉克、蘇丹、索馬利亞、敘利亞和葉門等國赴美旅遊，後續又擴大適用部分非洲國家，直到拜登在2021年上任總統後才撤銷禁令。