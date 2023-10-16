美眾院議長最快明投票 喬登拚翻轉

控制美國眾院的共和黨團再度因議長人選內鬥互批，議長候選人喬登正加緊催票，希望利用周末翻轉五十多名暗示不投票給他的同黨眾議員；喬登的支持者希望他本周早早就舉行全院票決，讓不支持他的人受到民眾壓力，喬登表示，打算十七日就交全院投票。

Politico政治網站十四日報導，喬登想成為議長將十分艱辛；前議長麥卡錫花費約兩個月在幕後斡旋，才經歷苦戰坐上議長寶座，喬登卻想在幾天就辦成。相比麥卡錫起手就有一八八票支持，喬登目前的支持票更少；一些共和黨眾議員已警告說，假如他下周初拿不到足夠支持票，他們就要選擇其他候選人。

眾院共和黨團日益分裂，八名共和黨眾議員與民主黨合力罷免了麥卡錫，而喬登之前的議長候選人、眾院多數黨領袖史卡利斯雖獲黨團推舉為下屆議長候選人，卻因多名強硬派黨籍議員表明不支持他而宣布棄選。

喬登受訪時簡短表示，有信心能取得二一七票當選。他的一些支持者公開催促他，就算沒有足夠票數，也要強迫院會投票，把反對者逼出來，讓他們受到民眾壓力。同一時間，其他喬登的盟友要他們的支持者現在開始打電話，讓幾十名不支持他的眾議員感受民意壓力。

喬登表示，即使沒有掌握二一七票過半門檻，不排除仍舉行院會投票。

喬登的盟友眾議員羅伊表示，不懼與黨內一小撮「支持赤字預算」的人開戰；另一名支持喬登的眾議員魯納說，如果反對喬登的人想重演年初麥卡錫的十五輪投票大戰，「好啊，放馬過來。到院會上去做。你們得向選民解釋，為何你們要阻擋喬登」。

但這個黨內叫陣策略引發其他派系反彈，警告說這麼做形同霸凌不支持喬登的人。一位眾院共和黨人反問，喬登強迫大家到院會，「想向我們施壓，我們若因喬登想霸凌人而不現身，讓（民主黨眾院領袖）傑佛瑞斯當上議長，那又如何？」

華爾街日報報導，眾院共和黨黨團瀰漫悲觀氣氛，密蘇里州議員阿佛德說他現在只能禱告；北達科他州議員阿姆斯壯建議用比武來選出新議長；喬治亞州議員柯林斯主張抽籤，輸家當議長。

眾院若無議長就無法開議審法案。以巴衝突加上俄烏戰爭，美國對以色列和烏克蘭承諾的軍事援助都等著眾院批准，且眾院若無法在十一月十七日之前通過新支出法案，政府又要關門。