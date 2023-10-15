議長若難產 兩黨恐走向協商

獲共和黨提名為議長候選人的史卡利斯十二日退選，如今改由眾院自由黨團創辦人、俄亥俄州聯邦眾議員喬登出馬。不過，喬登若想當選，必須說服極右派全力支持，全院表決時只需四位共和黨同僚跑票，就無法過關。

兩大黨高層近日均透露考慮透過協商提出議長人選解套辦法。目前構想是，若共和黨推主流路線的議長候選人，民主黨將願助一臂之力，在表決時投下「部分」同意票。但顯然強硬右派的喬登並不是。眾院少數黨（民主黨）領袖傑福瑞斯十二日表示，民主黨願意、也有辦法覓得「繼續向前走的管道」，並期盼共和黨合作，使眾院議事運作能重啟，但前提是共和黨先修改規章，以免極右派不受控。

眾院軍事委員會主席、共和黨阿拉巴馬州聯邦眾議員羅傑斯也說，如今傑福瑞斯與民主黨須正式喊價的時候到了，「我們願跟他們合作，但他們總該讓我們知道他們有哪些要求」。共和黨佛羅里達州聯邦眾議員沙拉薩補充說，只要提議合理，「我們都持開放態度」。

共和黨溫和派大將、內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯表示，議長懸缺最後恐只剩兩黨協商的解決辦法。華盛頓郵報十三日報導認為，至今兩黨談判均屬非正式，但已比麥卡錫議長任內的討論態度更認真及公開。部分共和黨聯邦眾議員也認為兩黨協議可行。