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拉嘸票 史卡利斯退選眾議長

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
眾院司法委員會主席喬登(右)、共和黨領袖、第二號人物史卡利斯(左)4日先後宣布將角逐下任眾議長職位。(路透)
眾院司法委員會主席喬登(右)、共和黨領袖、第二號人物史卡利斯(左)4日先後宣布將角逐下任眾議長職位。(路透)

美國聯邦眾議院多數黨（共和黨）領袖史卡利斯十二日在眾院共和黨會議中，宣布退出議長選戰，但未表態支持任何同僚。共和黨人對未能獲預期勝選票數（二一七票）的史卡利斯退選，雖感失望卻不意外，佛羅里達州共和黨聯邦眾議員魯納旋即提名四位參選人，包括十一日在假投票中落敗的眾院司法委員會主席、獲川普背書的喬登。

聯邦眾院外交委員會主席麥考爾說，中國大陸國家主席習近平曾說民主行不通，而「我們正證明他是對的」，「我看到的一大威脅就在這間（閉門會議的）房裡，因為我們無法團結」。強硬派眾議員葛林坦言議長選舉陷入僵局，但被問到閉門會議是否讓她回心轉意時，格林仍答道，「門都沒有」。

許多共和黨人堅定支持喬登，他雖呼籲支持者投給史卡利斯，但效果不彰。史卡利斯十二日晚間表明，沒人可以將他當作阻撓眾院再次正常運作的藉口，並宣布退選議長，而且未支持其他人參選。

當被問到是否支持喬登時，史卡利斯自述「未與任何人談條件」，「我確信有很多人想選，但必須是不為己利的對象」。不少眾議員因此失望離場，拒回記者提問。

極右派的眾院自由黨團成員諾曼對史卡利斯退選並不意外，還說該黨團力挺喬登。

議長懸缺使眾院無法考慮任何支持以色列的法案，也無法通過任何撥款法案，避免部分聯邦單位在十一月中旬再次面臨關門危機。

共和黨 議員

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