粗心爸顧著看YouTube！ 女嬰獨留空房「正臉朝下」跌床縫窒息亡

美國佛羅里達州警局於本月9日接獲一則報案電話，一名男子稱他3個月大的女兒正臉朝下倒臥在床鋪及牆壁間的狹窄地板上，已經失去呼吸，因此請求警方支援。而經過調查得知，當時男子將2歲以及3個月大的兩女兒各自單獨留在房中15分鐘，自己則在客廳看YouTube影片，這才釀下悲劇。

綜合《WKMG》、《鏡報》報導，這名44歲男子被逮捕後先是宣稱，因為自己2歲大的女兒吵著要看卡通，他便將3個月大的小女兒放在床墊上，15分鐘後歸來，發現小女兒已摔下地板且無呼吸反應。不過警方調查後卻發現並非如此。

警方調閱男子的網頁瀏覽紀錄後，發現男子直到報案的5分鐘前，都還在觀看YouTube影片，男子這才坦承，自己只用毯子跟枕頭圍住孩子避免他們跌落，且平時觀看YouTube時都會把孩子留在房間，直到聽到哭鬧才會去查看狀況。

男子也在證詞中承認，自己在知道孩子無法自理的情況下將孩子單獨留在房中，且明知房中有更安全且保護性高的嬰兒床，卻還是將其置於無安全性的床墊上，導致孩子在無人看管及缺少保護措施的情況下獨自待了約15分鐘，鑄成大錯。事發當時，孩子們的母親正在上班。

最終，警方依法以過失殺人罪逮捕男子，法官並且下令，此刻起禁止男子與死者母親，也就是男子老婆，以及其他家庭成員接觸，其中也包括當時被獨留在另一房間的2歲女兒。