聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭眾院議長 共和黨推史卡利斯

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國眾院共和黨領袖史卡利斯十一日獲推舉參選新任議長。（路透）
美國眾院共和黨領袖史卡利斯十一日獲推舉參選新任議長。（路透）

美國眾院共和黨團十一日舉行閉門會議，決議提名眾院多數黨領袖、五十八歲的史卡利斯出任眾院議長，遞補麥卡錫遭罷免後的空缺，前總統川普支持的眾院司法委員會主席喬登則在黨團投票中落敗。不過，史卡利斯在共和黨內票數不夠，多名極右派黨籍議員表明不會在全院表決時支持他，導致投票時間延後。

議員們原本被告知預計美東時間十一日下午三時舉行投票，但時間到了眾院卻未採取行動，因為數名喬登的支持者表明，他們不會在全院表決中投給史卡利斯。共和黨人是以二二一票對二一二票的些微多數掌控眾院，因此共和黨人只能承受四人跑票。

眾院十一日宣告休會，並未公布投票選舉議長的時程。

新任議長誕生前，眾院基本上處於停擺狀態，上周末以巴衝突爆發，議長若懸缺就無法通過法案援助以色列。

共和黨團十一日在閉門會議針對推派史卡利斯或喬登繼任議長進行表決，史卡利斯獲一一三票，喬登則有九十九票。然而，在全院表決時，史卡利斯必須達到二一七門檻才能當上議長，黨團表決時拿到的一一三票，明顯差了一大截。

麥卡錫今年一月歷經四天十五輪投票才贏得議長寶座，共和黨眾議員卡姆麥克預測，這次全院表決將一樣混亂。

共和黨 投票 議員

延伸閱讀

洛時：被指瞞報性虐醜聞 成喬登角逐議長絆腳石

眾院民主黨再提名傑佛瑞斯參選議長 獲217票才能當選

避免一人即可罷免亂象 共和黨議員提案修改未過

接替麥卡錫 美共和黨提名史卡利塞出任眾院議長

相關新聞

爭眾院議長 共和黨推史卡利斯

美國眾院共和黨團十一日舉行閉門會議，決議提名眾院多數黨領袖、五十八歲的史卡利斯出任眾院議長，遞補麥卡錫遭罷免後的空缺，前...

美國威力球頭獎落加州 連35槓後1人獨得555億

連續35期無人中頭獎的美國樂透威力球（Powerball）今晚開獎，頭獎獎金高達17.3億美元（約新台幣555億元），由...

打造美利堅：美國獨立之後，如何變成「重商主義」大政府？

一七九○年代是美國史上最尷尬（awkward）的年代。 這個年代似乎和其前後的年代都沒有關係，像是一個沒有美國現實支持的新古典主義英雄幻境，稍縱即逝。華盛頓那種自覺、相信自己、十分自制的性格就是這個年代最佳的象徵，因為整個聯邦黨的計畫就是面對逆境一次重大的刻意行動。

洛時：被指瞞報性虐醜聞 成喬登角逐議長絆腳石

前總統川普支持的眾院議長候選人、俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)在黨內推舉落敗。洛杉磯時報指出，喬登198...

眾院民主黨再提名傑佛瑞斯參選議長 獲217票才能當選

眾院占多數的共和黨11日私下集會，推選史卡利斯(Steve Scalise)成為該黨下一位議長候選人，民主黨也一致通過，...

避免一人即可罷免亂象 共和黨議員提案修改未過

為避免僅一名聯邦眾議員提案罷免眾院議長就讓麥卡錫(Kevin McCarthy)下台的亂象重演，共和黨眾議員11日提議修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。