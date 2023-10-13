爭眾院議長 共和黨推史卡利斯

美國眾院共和黨團十一日舉行閉門會議，決議提名眾院多數黨領袖、五十八歲的史卡利斯出任眾院議長，遞補麥卡錫遭罷免後的空缺，前總統川普支持的眾院司法委員會主席喬登則在黨團投票中落敗。不過，史卡利斯在共和黨內票數不夠，多名極右派黨籍議員表明不會在全院表決時支持他，導致投票時間延後。

議員們原本被告知預計美東時間十一日下午三時舉行投票，但時間到了眾院卻未採取行動，因為數名喬登的支持者表明，他們不會在全院表決中投給史卡利斯。共和黨人是以二二一票對二一二票的些微多數掌控眾院，因此共和黨人只能承受四人跑票。

眾院十一日宣告休會，並未公布投票選舉議長的時程。

新任議長誕生前，眾院基本上處於停擺狀態，上周末以巴衝突爆發，議長若懸缺就無法通過法案援助以色列。

共和黨團十一日在閉門會議針對推派史卡利斯或喬登繼任議長進行表決，史卡利斯獲一一三票，喬登則有九十九票。然而，在全院表決時，史卡利斯必須達到二一七門檻才能當上議長，黨團表決時拿到的一一三票，明顯差了一大截。

麥卡錫今年一月歷經四天十五輪投票才贏得議長寶座，共和黨眾議員卡姆麥克預測，這次全院表決將一樣混亂。