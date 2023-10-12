白宮傳將向國會要求資金 用於以、烏、台灣和邊境安全

美國NBC新聞引述四位知情人士的消息報導，白宮正準備向國會提交追加撥款申請，其中包括提供給以色列、烏克蘭、台灣和美國邊境安全的資金。

知情人士表示，這是為了解決向以色列、烏克蘭、台灣提供更多軍事支持而對五角大廈軍事裝備庫存造成壓力的問題，也就是要求提供更多資金以為製造更多武器。

美國拜登周二說：「等國會復會，我們將要求他們採取緊急行動，為重要夥伴的國安需求提供資金。」

國安委員會發言人柯比（John Kirby）在周三白宮新聞發布會上，談到將所有撥款申請總合起來的可能性，他告訴記者，目前在「積極對話」：「我現在不準備向各位說明對話細節，或說明有何要求，坦白講，這些要求標準尚未達成，甚至還沒決定。但我們正積極討論追加資金的問題。」

白宮和部分議員在討論，是否將對烏克蘭和台灣的支援、為美墨邊境安全提供額外費用，與提供給以色列的援助放在一籃子方案裡。但一些眾議院共和黨人對此表示反對。