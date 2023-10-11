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全球上億美元富豪人數過去20年倍增 台北有82人

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全球身價上億美元的人口過去20年來倍增，台北有82人。路透
全球身價上億美元的人口過去20年來倍增，台北有82人。路透

最新報告顯示，由於全球資產價格暴漲，全球身價上億美元的人口過去20年來倍增，台北有82人，且台北的上億美元富豪人數預估未來十年將再增加25%。

CNBC報導，財富移民顧問業者Henley合夥公司運用「新世界財富」（New World Wealth）機構的數據，發布2023年億美元富豪（The Centi-Millionaire Report 2023）指出，現在全球有28,420人財富達到1億美元以上，比去年增加12%，更比2003年增加一倍。

報告指出，世界各地上億美元富豪人數暴增，反映低利率時代助長的資產價格大漲，推升從不動產、土地、股票、未上市公司一直到藝品等資產的價值。科技富豪增加，尤其是在美國，也幫助推升超級富豪的成長。報告也說，美國長春藤名校產出全球最多上億美元富豪，校友占了16.6%，以哈佛大學的3.8%最多，史丹福大學有2.2%，賓州大學有1.9%。

報告列舉出全球上億美元富豪的主要50座城市，最多者是紐約市的775人，其次為舊金山灣區的692人，舊金山以504人位居第四，倫敦有388人排名第五。

不過，亞洲城市排名上升的程度驚人，有四座亞洲城市或地區擠進前十名，包括北京以365位上億美元富豪排名第五，上海以332人位居第六，新加坡有330人，名列第七，香港以305人排在第八。

在其他亞洲城市或地區部分，東京有275位上億美元富豪，名列第11，首爾以185人位居20名，深圳有154人，排第23，台北則以82人，排第39。

報告指出，當前全球身價超過10億美元的富豪也達到2,350人，富比世雜誌（Forbes）和其他財富追蹤機構的估算超過2,600人。

Henley合夥公司的報告顯示，身價超過10億美元的城市或地區最多者為舊金山灣區的69人，紐約市、洛杉磯、北京、上海及倫敦分居二到五名，台北有15人，名列第23。

新世界財富研究主管亞莫爾（Andrew Amoils）指出，當前多數上億美元富豪都是以創辦企業或幫助資助新創公司，賺進財富，美國仍是創業與上億美元富豪之地，身價上億美元的人數佔了全球的38%。

報告指出，展望未來十年，隨著超低率時代暫時告終，全球上億美元富豪的增加速度將放慢，到2033年時，預估將增加38%到約39,000人。

不過，顯然亞洲仍將表現優異。在前50大城市中，杭州的成長率預料將最高，達到95%，其次為深圳的88%，印度德里和沙烏地阿拉伯利雅德將各增加88%，同居第三，美國奧斯汀估將跳躍增84%，孟買預估將增加80%。

台北未來十年的上億美元富豪則預料將增加24%，排名第44。

財富 舊金山 美國

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