快訊

以巴衝突恐致國內缺藥？食藥署盤點：7藥證將受影響

出手調停？傳習近平將與以色列領導通話 陸外交部回應了

恐有害身體！紅色素常見於「這些食品」 加州2027年接軌歐盟禁用

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
加州近日立法要禁止食品添加紅色色素與溴類添加物，盼降低致癌風險。情境示意圖。圖／Ingimage
加州近日立法要禁止食品添加紅色色素與溴類添加物，盼降低致癌風險。情境示意圖。圖／Ingimage

紅色素3號、溴酸鉀等食用色素恐致癌，或傷害生殖系統，加州盼接軌歐盟，禁止添加於食品！加州近日宣布，4年後食物將禁止添加恐致癌的化學添加物，包括常加在軟糖、糖果類的食用紅色素3號，還有使用在麵包的「溴酸鉀」等溴類製品。歐盟已經採用相關法規，此案有望影響未來美國全國的食安法規。

廠商有4年緩衝期

根據《CNN》報導，加州州長紐森近日宣布，將於2028年禁止加州的食物中添加食用紅色素3號、溴酸鉀、溴化植物油與PP對羥苯甲酸丙酯（一種防腐劑）等4種食品添加物，並給予廠商4年逐步在產品製程中淘汰這些成分。

食用紅色素3號被加在軟糖等3千多樣產品中，溴酸鉀則會被加在麵包等烘焙物，讓麵團發起來的效果更好。紐森希望加州能追隨歐盟更嚴格的食品法規立法腳步。由於近年來這些添加物逐漸被醫學研究證實，會增加民眾罹癌機率、改變兒童行為，並傷害生殖與免疫系統，因此要逐漸淘汰。

法規有望擴及全國

由於加州是全美國最大州之一，預料此次法規修正也有機會影響到全國法規，紐森也呼籲美國食藥署建立全國性的食品添加物安全指標。美國知名的《消費者報告》雜誌雖肯定加州制定《食物安全法》禁止這4種添加物，但他們也希望禁止二氧化鈦添加進食物中。

另外，美國化學產業委員會、國際色素製造協會等化工廠商則對此法案表達反對，認為食藥署已經規定這些添加物的安全比例，不應該全面禁止這些添加物，但消費者報告食物政策主任羅宏姆認為，這可以促進整體食安環境的進步，並增加美國的公共衛生安全。

【更多精采內容，詳見

美國 歐盟 食藥署

延伸閱讀

FT：歐盟計劃對中國大陸鋼鐵業展開反補貼調查

BMW iX3電動車在中國生產出口 被歐盟納入反補貼調查

美參議員范士丹逝世…席次由巴特勒接任 成首位黑人女同志參議員

接替范士丹 加州州長紐森將任命非裔女性賦權領袖巴特勒出任參議員

相關新聞

恐有害身體！紅色素常見於「這些食品」 加州2027年接軌歐盟禁用

紅色素3號、溴酸鉀等食用色素恐致癌，或傷害生殖系統，加州盼接軌歐盟，禁止添加於食品！加州近日宣布，4年後食物將禁止添加恐致癌的化學添加物，包括常加在軟糖、糖果類的食用紅色素3號，還有使用在麵包的「溴酸鉀」等溴類製品。歐盟已經採用相關法規，此案有望影響未來美國全國的食安法規...

川普無端稱哈瑪斯湧入美墨邊境密謀襲美 抨擊拜登移民政策惹禍上身

新聞周刊（Newsweek）報導，美國前總統川普（Donald Trump）沒來由宣稱巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas...

美火速軍援以色列「飛機已起飛」 麥卡錫考慮回鍋議長

國防部資深官員9日表示，因應以色列遭受巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)突襲而尋求援助，拜登政府已透過既有經費，加...

佛州通過申請大學用CLT考試替代SAT 專家質疑效力

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)猛攻「覺醒文化」(woke)之下，佛州首度核准佛羅里達大學(Univ...

華郵：白宮考慮將援烏夾帶進援助以色列包裹

美國援助烏克蘭因共和黨人反對而卡關。但知情人士透露，白宮考慮將援烏經費夾帶進給以色列的緊急援助，盼增加國會放行機會；不過...

美航空總署提醒注意以色列空域風險 聯航改路線

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國航空官員今天發布最新特別通知，提醒各航空公司和飛行員「密切注意（以色列）地區的空域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。