恐有害身體！紅色素常見於「這些食品」 加州2027年接軌歐盟禁用

紅色素3號、溴酸鉀等食用色素恐致癌，或傷害生殖系統，加州盼接軌歐盟，禁止添加於食品！加州近日宣布，4年後食物將禁止添加恐致癌的化學添加物，包括常加在軟糖、糖果類的食用紅色素3號，還有使用在麵包的「溴酸鉀」等溴類製品。歐盟已經採用相關法規，此案有望影響未來美國全國的食安法規。

廠商有4年緩衝期

根據《CNN》報導，加州州長紐森近日宣布，將於2028年禁止加州的食物中添加食用紅色素3號、溴酸鉀、溴化植物油與PP對羥苯甲酸丙酯（一種防腐劑）等4種食品添加物，並給予廠商4年逐步在產品製程中淘汰這些成分。

食用紅色素3號被加在軟糖等3千多樣產品中，溴酸鉀則會被加在麵包等烘焙物，讓麵團發起來的效果更好。紐森希望加州能追隨歐盟更嚴格的食品法規立法腳步。由於近年來這些添加物逐漸被醫學研究證實，會增加民眾罹癌機率、改變兒童行為，並傷害生殖與免疫系統，因此要逐漸淘汰。

法規有望擴及全國

由於加州是全美國最大州之一，預料此次法規修正也有機會影響到全國法規，紐森也呼籲美國食藥署建立全國性的食品添加物安全指標。美國知名的《消費者報告》雜誌雖肯定加州制定《食物安全法》禁止這4種添加物，但他們也希望禁止二氧化鈦添加進食物中。

另外，美國化學產業委員會、國際色素製造協會等化工廠商則對此法案表達反對，認為食藥署已經規定這些添加物的安全比例，不應該全面禁止這些添加物，但消費者報告食物政策主任羅宏姆認為，這可以促進整體食安環境的進步，並增加美國的公共衛生安全。

【更多精采內容，詳見 】