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川普無端稱哈瑪斯湧入美墨邊境密謀襲美 抨擊拜登移民政策惹禍上身

川普無端稱哈瑪斯湧入美墨邊境密謀襲美 抨擊拜登移民政策惹禍上身

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
美國前總統川普無端宣稱巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯密謀攻擊美國，抨擊拜登政府和歐巴馬時期移民政策惹禍上身。路透
美國前總統川普無端宣稱巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯密謀攻擊美國，抨擊拜登政府和歐巴馬時期移民政策惹禍上身。路透

新聞周刊（Newsweek）報導，美國前總統川普（Donald Trump）沒來由宣稱巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）從美墨邊境「傾巢而出」密謀攻擊美國本土，抨擊拜登（Joe Biden）政府和歐巴馬（Barack Obama）時期移民政策惹禍上身。

川普當地時間9日在自創平台「真相社交」（Truth Social）貼文稱，2021年拜登政府通過2.35億美元援助巴勒斯坦計畫，美國納稅人恐怕「資助了」哈瑪斯突襲行動。

然而，目前沒有證據顯示該筆金援流向哈瑪斯，且資金主要交由聯合國進行人道救援。

不久後，川普再度發表毫無根據的言論，抨擊拜登的移民政策導致哈瑪斯武裝分子從美墨邊界「傾巢而出」，而且拜登和他的「老闆」歐巴馬必須對哈瑪斯可能襲擊美國領土負責任。

「門戶洞開的南邊邊境將導致侵襲以色列的人馬衝著偉大的美國而來，而且是前所未有的數量。他們是不是盤算著攻擊我們的國家？這一切都要怪詭計多端的拜登和他的老闆巴拉克．歐巴馬！」

新聞周刊9日上午已經透過電子郵件向白宮尋求評論。

然而，目前沒有證據顯示美國政府視為恐怖組織的武裝團體哈瑪斯湧入美墨邊境。根據美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）統計，自2023年初至今，恐怖分子觀察名單中共76人試圖越過南邊邊境。

另外，當局統計並未指出任何嘗試越境的不法人士來自哈瑪斯，且沒有證據說明哈瑪斯計畫攻擊美國本土或中東其他地區。

美國 哈瑪斯 拜登 川普 移民 巴勒斯坦

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