下月拜習會有譜？拜登：有可能

針對「拜習會」十一月會否成真，美國總統拜登六日在白宮就美國經濟發表談話後向記者說，沒有敲定這樣的會談，但存在可能性。

美國官員表示，白宮正致力安排拜登和中國大陸國家主席習近平十一月在舊金山面對面會談，但這些官員及拜登均提醒，相關計畫仍不確定。

華盛頓郵報日前引述前白宮國安會亞洲事務資深主任羅素報導，拜習皆希望穩定美中關係，避免國際因素打亂國內議程，但雙方卻都不願做出實質讓步。即使下月拜習會成真，能夠達成的降低緊張效果也僅止於策略性與暫時性。不過，兩人能會面，多少算是進步。

以下是本報整理自二月中國氣球事件造成美中關係急轉直下以來，雙方鋪陳拜習會的軌跡：五月十至十一日白宮國安顧問蘇利文在維也納會晤中共中央外辦主任王毅，是該事件後美中高層首會；五月十七拜登說遲早將會晤習近平；六月十八至十九日美國國務卿布林肯訪中，獲習近平接見；七月十三日雅加達東協外長會議場邊「布王會」；習近平未出席新德里廿國集團（Ｇ２０）高峰會，拜登九月三日表達失望，但仍說「我會碰得上他」；九月Ｇ２０峰會場邊，拜登會晤中國國務院總理李強，是自去年拜習會以來，美中最高層級會晤；九月十六至十七日馬爾他「蘇王會」；美國外交政策雜誌網站三日報導，王毅十月稍晚將訪美；華郵五日報導，相當確定十一月拜習會；拜登六日說，拜習會有可能。