白宮擬下月拜習會 陸未鬆口

華盛頓郵報五日報導，白宮開始安排美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平十一月在舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊，舉行兩人再度以美中領袖身分面對面的高峰會。

美國是今年ＡＰＥＣ輪值主席國，各界矚目是否藉領袖會談之便進行「拜習會」，但北京迄未鬆口。匿名美國官員指稱，兩人「相當確定會碰面」，儘管雙方尚未正式宣布，但美方正著手準備。

拜登自二○二一年一月就任以來，唯一與習近平面對面會晤是去年十一月印尼峇里島廿國集團峰會期間。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納在華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）論壇中表示，美國期待在明年一月台灣總統大選後，與執政者繼續合作。他呼籲北京無論選前、選後都別想見縫插針，抑或找藉口破壞兩岸穩定，美國將做好萬全準備。他並提醒，中國封鎖台灣成本及風險皆高。

瑞特納說，大規模封鎖台灣並非易事，全球經濟將會遭到衝擊、沒有國家能夠倖免，有分析甚至研判比新冠肺炎疫情還嚴重。而且台灣遭封鎖期間，還是可以與國際社會合作，獲得維持其社會運作所需的食物、能源和工業原料，北京將不得不考慮攻擊商船，因此封鎖台灣成本很高、風險也很高。

但瑞特納重申，北京指控美方支持台獨並非事實，美國對台政策並未改變、亦未支持台獨，美國重點在於維持嚇阻力，而非推動改變現狀。