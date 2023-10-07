川普改口 喊團結願暫任眾議長

針對麥卡錫遭罷免後，美國聯邦眾議院陷入停擺，共和黨前總統川普五日對美國福斯新聞指稱，願暫時遞補麥卡錫的議長空缺，扮演團結共和黨的「桶箍」角色，直到新任議長產生。他十日並將赴華府國會山莊，與共和黨眾院黨團成員會談。

美國法規並未明定國會眾院議長必須由現任眾議員出任，但美國史上尚未出現這種議長。共和黨人早就拋出由川普擔任議長的提議，但他也表態自己沒興趣。但美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述消息人士報導，川普現在對此一構想很感興趣。

川普五日則說，若黨內遲未能取得共識，他願短暫擔任議長，可能卅天、六十天或九十天。他強調，這都是為了共和黨、「不是我主動想當，而是他們（共和黨眾議員）下不了決定」，但自己仍將完全聚焦明年總統大選。他表示，「我已被徵詢當議長」，以凝聚黨內團結，「因為我在國會有很多朋友」，他們將設法湊齊所需票數。

川普並未透露誰徵詢他，但近幾天來，多位共和黨眾議員均曾如此表態。眾院司法委員會主席喬登、眾院多數黨（共和黨）領袖史卡利斯、共和黨研究委員會主席赫恩相繼表明有意角逐。消息人士，川普與喬登非常要好，與史卡利斯也關係密切。

不過，ＣＮＮ引述共和黨前聯邦眾議員康斯塔克報導，鑑於川普已被刑事起訴，根據眾院規定，這樣就不能出任眾院領導職。路透則報導，據稱共和黨在眾院有內規，禁止被重罪起訴者當議長，而川普在四宗不同的刑事案件中，已被起訴九十一項重罪。

川普六日則正式替強硬派的喬登背書，稱讚喬登是黨內明星，在打擊犯罪和美墨邊界的非法移民問題、爭取美國現役及退伍軍人的福利、保障美國人民有攜帶武器自由的憲法第二修正案上，既強硬又堅持，「他將是位很棒的議長」。川普在其社群媒體寫道，喬登「擁有我完全而且徹底」的背書。