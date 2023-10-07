聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普改口 喊團結願暫任眾議長

聯合報／ 編譯徐榆涵、記者顏伶如／綜合報導
前任總統變議長？ 美國前總統川普（右二）稱，許多共和黨人探詢他有無意願出任聯邦眾院議長，他也公開替強硬派眾議員喬登（左一）背書，挺喬登當議長。圖為川普和喬登二○一九年九月在美國俄亥俄州利馬的機場交談。（美聯社）
前任總統變議長？ 美國前總統川普（右二）稱，許多共和黨人探詢他有無意願出任聯邦眾院議長，他也公開替強硬派眾議員喬登（左一）背書，挺喬登當議長。圖為川普和喬登二○一九年九月在美國俄亥俄州利馬的機場交談。（美聯社）

針對麥卡錫遭罷免後，美國聯邦眾議院陷入停擺，共和黨前總統川普五日對美國福斯新聞指稱，願暫時遞補麥卡錫的議長空缺，扮演團結共和黨的「桶箍」角色，直到新任議長產生。他十日並將赴華府國會山莊，與共和黨眾院黨團成員會談。

美國法規並未明定國會眾院議長必須由現任眾議員出任，但美國史上尚未出現這種議長。共和黨人早就拋出由川普擔任議長的提議，但他也表態自己沒興趣。但美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述消息人士報導，川普現在對此一構想很感興趣。

川普五日則說，若黨內遲未能取得共識，他願短暫擔任議長，可能卅天、六十天或九十天。他強調，這都是為了共和黨、「不是我主動想當，而是他們（共和黨眾議員）下不了決定」，但自己仍將完全聚焦明年總統大選。他表示，「我已被徵詢當議長」，以凝聚黨內團結，「因為我在國會有很多朋友」，他們將設法湊齊所需票數。

川普並未透露誰徵詢他，但近幾天來，多位共和黨眾議員均曾如此表態。眾院司法委員會主席喬登、眾院多數黨（共和黨）領袖史卡利斯、共和黨研究委員會主席赫恩相繼表明有意角逐。消息人士，川普與喬登非常要好，與史卡利斯也關係密切。

不過，ＣＮＮ引述共和黨前聯邦眾議員康斯塔克報導，鑑於川普已被刑事起訴，根據眾院規定，這樣就不能出任眾院領導職。路透則報導，據稱共和黨在眾院有內規，禁止被重罪起訴者當議長，而川普在四宗不同的刑事案件中，已被起訴九十一項重罪。

川普六日則正式替強硬派的喬登背書，稱讚喬登是黨內明星，在打擊犯罪和美墨邊界的非法移民問題、爭取美國現役及退伍軍人的福利、保障美國人民有攜帶武器自由的憲法第二修正案上，既強硬又堅持，「他將是位很棒的議長」。川普在其社群媒體寫道，喬登「擁有我完全而且徹底」的背書。

共和黨 川普 美國

延伸閱讀

拜登大轉彎...美墨邊境將增20哩圍牆 川普促道歉

美眾院群龍無首 川普：願意當「團結者」 暫代眾院議長

大嘴巴！傳川普卸任後 與澳洲富商洩露美國核潛艦機密

【專家之眼】關注美政壇亂象與川普參選對台影響

相關新聞

川普改口 喊團結願暫任眾議長

針對麥卡錫遭罷免後，美國聯邦眾議院陷入停擺，共和黨前總統川普五日對美國福斯新聞指稱，願暫時遞補麥卡錫的議長空缺，扮演團結...

白宮擬下月拜習會 陸未鬆口

華盛頓郵報五日報導，白宮開始安排美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平十一月在舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊，舉...

美45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

在全美經濟情況不樂觀之下，美國「零元購（Zero dollar shopping，搶偷貨物不付錢）」風潮蔓延到各大城市，各地區竊盜案件越發猖獗。華盛頓特區也傳出偷竊事件，一間連鎖藥妝店CVS遭45名未成年小偷行搶，店內貨架上幾乎被一掃而空，誇張畫面在網路上引發熱議。

川普稱有總統豁免權 要求法官駁回聯邦選舉案訴訟

美國前總統川普今天向法官提交動議，要求駁回司法部在2020年美國大選干擾案中對他的全部指控，理由是當時他是總統、所有言行...

數百人指控他性侵！前美國南加大校園狼醫未受審 被發現死於家中

美國南加州大學（USC）前婦科校醫汀道爾（George Tyndall）被控性侵患者，但委任律師萊文（Leonard L...

日落公園地鐵槍案10傷 兇手被判終身監禁

日落公園槍擊案槍手詹姆斯(Frank James)日前接受量刑，對應地鐵槍擊案的十名受害者，紐約東區聯邦法院的主審法官昆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。