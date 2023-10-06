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美眾院群龍無首 川普：願意當「團結者」 暫代眾院議長

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普5日告訴福斯新聞他不排除接受擔任短期的眾院議長。路透
美國前總統川普5日告訴福斯新聞他不排除接受擔任短期的眾院議長。路透

美國前眾議院議長麥卡錫日前遭到罷黜下台，身為眾院多數的共和黨群龍無首，議程陷入停擺，前總統川普5日對福斯新聞表示，他願意暫時遞補議長空缺，在共和黨內扮演「團結者」角色，直到新任議長人選產生，並稱10日將前往華府，到國會山莊與眾院共和黨團成員見面。

CNN報導，消息人士指出，最近幾天共和黨員有與川普接觸，提出讓川普擔任議長的想法，即便是暫時的，川普對此想法「很感興趣」。

川普向福斯新聞說，「他們問我是否可以為了黨而暫時擔任議長，直到他們有結論為止。我這麼做並不是我有主動意願，而是在他們無法找到結果的情況下，必須要這麼做。」

川普說，他暫代議長的時間可能是「30天，60天或90天」。但強調，這麼做都是為了黨，焦點還是會放在2024年選舉。

據兩名曾與川普談論過麥卡錫被罷免的人士透露，川普本周表示，雖然他對人們提到他的名字感到「受寵若驚」和「榮幸」，但他並沒有認真考慮這個想法，將「完全專注於」競選總統。

川普4日表示，「很多人一直打電話問我議長的事。我只能說，我們會做對國家和共和黨最有利的事。」

美國法律並未規定眾院議長須由現任眾議員出任，但國會史上不曾出現並非眾議員的議長。

川普 共和黨 美國

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