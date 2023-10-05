美參院領袖舒默 下周率團訪陸

美國聯邦參議院多數黨領袖舒默下周在國會休會期間，將率兩黨六人代表團訪問中國大陸、日本、南韓三國，舒默的助理說，屆時將向中方表達美國國會對敏感議題的立場，例如侵犯少數族裔人權和販運芬太尼毒品到美國，造成「用藥過量致死」問題。

儘管目前中國大陸仍在「十一」長假期間，但大陸外交部昨日仍以「答記者問」的形式發布新聞稿，表達歡迎舒默率兩黨參議員代表團訪華，希望透過此訪問增進美國國會對中國的客觀了解，促進兩國立法機構對話交流，為中美關係發展注入正面因素。

舒默的助理說，舒默也將向中方提出全球競爭的有關議題，如美方認為中國在投資貿易方面不公平做法、北京在國際社會扮演的角色，以及美中雙方可能合作的事項。

這個跨黨派代表團對中國的意見，反映拜登政府對中國有緊有鬆的兩手策略。舒默本人是對中強硬派，他的辦公室說，此行目的是推進美國在該地區的經濟與國家安全利益，代表團將會見這三國的政府與企業領袖，也將和當地美國企業主管見面。

助理說，舒默將力爭「平等互惠」，替美國勞工與企業爭取和中國公平競爭的條件，同時為了國家安全，設法維持美國在尖端科技領域的領先地位。

代表團中的共和黨參議員克拉波說，代表團正在安排會見大陸領導人習近平。克拉波打算詢問中方，為什麼調查美商美光科技。

其他四名訪問團成員包括共和黨參議員卡西迪和甘迺迪，以及民主黨參議員哈珊和奧索夫。