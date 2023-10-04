美國首張太空垃圾罰單！衛星沒妥善處理 這公司被罰15萬美金
美國開出首張太空垃圾的罰單！美國聯邦通信委員會表示，因為衛星電視公司「Dish Network」未能妥善處理一顆衛星，所以祭出15萬美金的罰款，且該企業已「坦承責任」。其實歐盟與日本都曾發起清理太空垃圾的任務，但最終都以失敗告終。
首張太空垃圾罰單
《歐洲太空署》目前地球軌道上約有2.9萬個尺寸大於10公分與1.7億個尺寸大於1毫米的宇宙垃圾，大多為廢棄衛星或太空任務的殘留物。
光是1毫米的太空垃圾就會影響到衛星的電子系統，且隨著全球發展太空產業，太空垃圾數量只會逐漸增加，並影響到各國未來各國設定通訊衛星等太空業務，甚至還會掉下來，造成類似小型隕石的災害。
對此，《CNN》報導，美國聯邦監管機關針對太空垃圾祭出第一張15萬美金的罰單。因為衛星電視公司「Dish Network」原本要將退役衛星發射到被稱為「墓地軌道」的地球軌道靜止區，但因燃料不足，導致退役衛星停留於其他衛星活耀的軌道上。
清除任務大多失敗
美國聯邦監管機關表示，「太空垃圾會增加衛星通訊系統受損的風險，進而危及地表上的通訊系統」，所以監管機關有必要確保持有衛星的業者，能夠以妥善的方式處理遺棄衛星的任務。
歐洲太空總署（ESA）預計要在2026年發射衛星，進行清理太空垃圾的ClearSpace-1任務，但近日觀測卻發現，原本要清理的垃圾已經被其他垃圾撞成碎塊，變得更難清理，因此近日將調整相關任務內容。
日本宇航機構2017年也曾發動「清理太空垃圾」的計畫，製造一台垃圾蒐集器，上面有以金屬製成、且具有磁性的鐵網，先吸住太空垃圾，再將它們拖進大氣層，使其燃燒殆盡。但經過一週的嘗試後，以失敗告終。
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