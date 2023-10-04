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群龍無首！美眾院議長恐難產 川普不滿「打自己人」影響共和黨選情

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
美國眾院議長麥卡錫遭罷免下台，引爆議事停擺危機，而共和黨內訌恐將影響2024年大選選情。法新社
美國眾院議長麥卡錫遭罷免下台，引爆議事停擺危機，而共和黨內訌恐將影響2024年大選選情。法新社

英國金融時報分析，美國眾議院10月3日以216票對210票通過議長罷免案，麥卡錫（Kevin McCarthy）火速倒台，眾議院一夕之間群龍無首，恐將陷入停擺危機，而罷免案引爆共和黨黨內互打也讓黨員憂心影響2024年總統大選選情。

今年1月，麥卡錫歷經15輪投票才坐上議長寶座，不料聯手民主黨通過臨時撥款法案引爆自家人不滿，以強硬派為首的蓋茨（Matt Gaetz）發起罷免闖關成功。

短短9個月，麥卡錫黯然下台，成為美國建國以來首位遭到罷免的議長，國會乃至華府頓時籠罩在一片未知之中。

根據現行眾院規定，沒有議長的情況下不得進行議事討論。言下之意，眾院即將展開議長選舉，而這將是曠日廢時的拉鋸戰，雪上加霜的是，維持政府運作的資金將在11月中到期。

麥卡錫已經表態不再角逐議長，其餘虎視眈眈的共和黨人恐怕重蹈麥卡錫覆轍，必須通過不斷拉攏、遊說才能榮登大位。

議長候選人必須獲得過半席次票數才能確定當選，這並非輕而易舉之事，尤其目前共和黨僅以微弱優勢把持眾院，而民主黨勢必會反對任何共和黨議長候選人，所以繼任者至少要先說服部分在表決時同意罷免麥卡錫的黨內同志。

此次罷免表決中，除了民主黨全員投下同意票之外，另有8名共和黨人也同意，因而遭黨內同志視為叛徒，尤以蓋茨首當其衝。

麥卡錫遭罷免後質疑國會「存在實質的制度問題」，同時怒批蓋茨等人「沒資格」自稱保守派，「他們就是一群成天不爽的亂源，我所屬的共和黨不該如此。」

部分共和黨大老，包括前議長金瑞契（Newt Gingrich）呼籲對蓋茨進行調查，甚或開除黨籍。

然而，許多具影響力的共和黨人則警告家醜不可外揚，黨內內訌恐怕危及2024年總統大選和國會選情。

南卡羅來納州共和參議員葛理漢（Lindsey Graham）認為，「沒人在談拜登做得有多爛，或是門戶大開的破敗邊境」，外界只關注共和黨「網內互打」，恐怕會造成負面影響。

這點正好呼應美國前總統、共和黨總統提名參選人川普（Donald Trump）的看法。人在紐約出庭的川普近日一反常態地對麥卡錫的議長保衛戰保持沉默，不過川普3日在自創社群平台「真相媒體」（Truth Social）發文表達不滿，「共和黨人一天到晚自己人打自己人，為什麼沒辦法一致對外打擊民主黨人？那些極左派在摧毀我們的國家。」

共和黨 麥卡錫 罷免

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